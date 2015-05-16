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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:04

  Shaman написав:..
когда первый раз подняли цену на газ - потребление сразу на 20% снизилось

думаю, это больше связано с аннексией Крыма/Донбасса и переход их соответственно на "альтернативный" источник снабжения.
как экономить городскому населению в скворэшниках без индивидуальных счетчиков пока толком не придумали.
а по демографии то какие возражения по сути? Меньше народа - меньше газовой зависимости. Народ и валит разнонаправленно. Кто - в гроб, кто- в Польши.
Перепись то чего не проводят?
sequence
 
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