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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:04

  Shaman написав:..
когда первый раз подняли цену на газ - потребление сразу на 20% снизилось

думаю, это больше связано с аннексией Крыма/Донбасса и переход их соответственно на "альтернативный" источник снабжения.
как экономить городскому населению в скворэшниках без индивидуальных счетчиков пока толком не придумали.
а по демографии то какие возражения по сути? Меньше народа - меньше газовой зависимости. Народ и валит разнонаправленно. Кто - в гроб, кто- в Польши.
Перепись то чего не проводят?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:15

  sequence написав:
  Shaman написав:..
когда первый раз подняли цену на газ - потребление сразу на 20% снизилось

думаю, это больше связано с аннексией Крыма/Донбасса и переход их соответственно на "альтернативный" источник снабжения.
как экономить городскому населению в скворэшниках без индивидуальных счетчиков пока толком не придумали.
а по демографии то какие возражения по сути? Меньше народа - меньше газовой зависимости. Народ и валит разнонаправленно. Кто - в гроб, кто- в Польши.
Перепись то чего не проводят?

именно с ростом цены - Крым с Донбассом уже тогда отвалились.

отопление ТЭЦ - пока нет простого решения. но очень много газа сжигается в частных домах на отопление - там и пошло резкое снижение.

потенциал снижения в промышленности тоже еще мама не горюй. мы за несколько лет снизили расход газа газа в кубах в 2-3 - и на технологию, и на отопление.

а демография выходит за рамки обсуждения цены на газ :D
падение рождаемости - проблема вообще всех развитых обществ.
зато знаете как отъезд в Польши стимулирует рост зп в Украине - что про это молчите?;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:42

  Shaman написав:..
отопление ТЭЦ - пока нет простого решения. но очень много газа сжигается в частных домах на отопление - там и пошло резкое снижение.

Частные дома перешли тупо на дрова с лесопосадок и прочих незаконных вырубок. Если это вариант, то мне больше нечего сказать.
  Shaman написав:потенциал снижения в промышленности тоже еще мама не горюй. мы за несколько лет снизили расход газа газа в кубах в 2-3 - и на технологию, и на отопление.

ну так понятно, что промышленность просела - особенно химия, вроде минудобрений. Как следствие, берем готовый продукт у злодеев из Белоруссии и России. Хорошо это или плохо - вам видней
  Shaman написав:зато знаете как отъезд в Польши стимулирует рост зп в Украине - что про это молчите?;)

тут вообще без комментариев.
Видимо, в натуре, слишком много народу в стране раньше жило.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:07

  sequence написав:Видимо, в натуре, слишком много народу в стране раньше жило.
1 Споживання газу населенням ділиться на дві частини
30% споживання-залежить від кількості населення(підігрів води,приготування їжі)
70% споживання-залежить від кількості м2 житла, яке опалюється
Так от
З 1990
- кількість населення впало на 20%
-кількість житлових м2 виросло на 25%
Загальне споживання газу - впало , що говорить про те , що засоби(міроприємства) по економії - проводяться досить успішно...друге питання що могли б проводитись ще успішніше
2 Багато чи мало народу
Україна - приблизно 70 осіб на км2
Росія - приблизно 8 осіб на км2
При чому,саме ті хто заглядають в рот москві дуже переживають що...В Україні населення падає...
І ніяк до них не дійде
Щоб у нас впало до російських норм....то нам треба звузитись до населення Києва...
А щоб росіянам піднятись до наших - то їм треба на 200 млн перегнати китайців(це при тому що в росії зараз всього 120-140 млн..скільки точно вони й самі не знають)
budivelnik
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