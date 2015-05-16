sequence написав:
Видимо, в натуре, слишком много народу в стране раньше жило.
1 Споживання газу населенням ділиться на дві частини
30% споживання-залежить від кількості населення(підігрів води,приготування їжі)
70% споживання-залежить від кількості м2 житла, яке опалюється
Так от
З 1990
- кількість населення впало на 20%
-кількість житлових м2 виросло на 25%
Загальне споживання газу - впало , що говорить про те , що засоби(міроприємства) по економії - проводяться досить успішно...друге питання що могли б проводитись ще успішніше
2 Багато чи мало народу
Україна - приблизно 70 осіб на км2
Росія - приблизно 8 осіб на км2
При чому,саме ті хто заглядають в рот москві дуже переживають що...В Україні населення падає...
І ніяк до них не дійде
Щоб у нас впало до російських норм....то нам треба звузитись до населення Києва...
А щоб росіянам піднятись до наших - то їм треба на 200 млн перегнати китайців(це при тому що в росії зараз всього 120-140 млн..скільки точно вони й самі не знають)