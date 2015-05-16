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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:04
Shaman написав:
..
когда первый раз подняли цену на газ - потребление сразу на 20% снизилось
думаю, это больше связано с аннексией Крыма/Донбасса и переход их соответственно на "альтернативный" источник снабжения.
как экономить городскому населению в скворэшниках без индивидуальных счетчиков пока толком не придумали.
а по демографии то какие возражения по сути? Меньше народа - меньше газовой зависимости. Народ и валит разнонаправленно. Кто - в гроб, кто- в Польши.
Перепись то чего не проводят?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:15
sequence написав: Shaman написав:
..
когда первый раз подняли цену на газ - потребление сразу на 20% снизилось
думаю, это больше связано с аннексией Крыма/Донбасса и переход их соответственно на "альтернативный" источник снабжения.
как экономить городскому населению в скворэшниках без индивидуальных счетчиков пока толком не придумали.
а по демографии то какие возражения по сути? Меньше народа - меньше газовой зависимости. Народ и валит разнонаправленно. Кто - в гроб, кто- в Польши.
Перепись то чего не проводят?
именно с ростом цены - Крым с Донбассом уже тогда отвалились.
отопление ТЭЦ - пока нет простого решения. но очень много газа сжигается в частных домах на отопление - там и пошло резкое снижение.
потенциал снижения в промышленности тоже еще мама не горюй. мы за несколько лет снизили расход газа газа в кубах в 2-3 - и на технологию, и на отопление.
а демография выходит за рамки обсуждения цены на газ
падение рождаемости - проблема вообще всех развитых обществ.
зато знаете как отъезд в Польши стимулирует рост зп в Украине - что про это молчите?;)
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Shaman
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:42
Shaman написав:
..
отопление ТЭЦ - пока нет простого решения. но очень много газа сжигается в частных домах на отопление - там и пошло резкое снижение.
Частные дома перешли тупо на дрова с лесопосадок и прочих незаконных вырубок. Если это вариант, то мне больше нечего сказать.
Shaman написав:
потенциал снижения в промышленности тоже еще мама не горюй. мы за несколько лет снизили расход газа газа в кубах в 2-3 - и на технологию, и на отопление.
ну так понятно, что промышленность просела - особенно химия, вроде минудобрений. Как следствие, берем готовый продукт у злодеев из Белоруссии и России. Хорошо это или плохо - вам видней
Shaman написав:
зато знаете как отъезд в Польши стимулирует рост зп в Украине - что про это молчите?;)
тут вообще без комментариев.
Видимо, в натуре, слишком много народу в стране раньше жило.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:07
sequence написав:
Видимо, в натуре, слишком много народу в стране раньше жило.
1 Споживання газу населенням ділиться на дві частини
30% споживання-залежить від кількості населення(підігрів води,приготування їжі)
70% споживання-залежить від кількості м2 житла, яке опалюється
Так от
З 1990
- кількість населення впало на 20%
-кількість житлових м2 виросло на 25%
Загальне споживання газу - впало , що говорить про те , що засоби(міроприємства) по економії - проводяться досить успішно...друге питання що могли б проводитись ще успішніше
2 Багато чи мало народу
Україна - приблизно 70 осіб на км2
Росія - приблизно 8 осіб на км2
При чому,саме ті хто заглядають в рот москві дуже переживають що...В Україні населення падає...
І ніяк до них не дійде
Щоб у нас впало до російських норм....то нам треба звузитись до населення Києва...
А щоб росіянам піднятись до наших - то їм треба на 200 млн перегнати китайців(це при тому що в росії зараз всього 120-140 млн..скільки точно вони й самі не знають)
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budivelnik
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:37
budivelnik написав:
..
- кількість населення впало на 20%
..
очень смешно. 20% у нас откололось только вместе с Крымом/ОРДЛО. Даже оптимистические оценки 2019 года не давали больше 37 млн. Минус гастарбайтеров получим где-то 32. В 1990 было вроде 52.
Обеспеченность м2 на душу населения тоже дичь полная. Там где квартиры не пустуют, вроде столицы, чуть больше 20м2 на рыло. В райцентрах/ПГТ можно целые улицы найти с заброшенными домами - но формально они существуют.
Что с Россией, что с Австралией сравнивать беспонтово, либо сравнивать с обжитой частью - а у нас вся территория полностью обжита.
Сравните лучше с Польшей, с учетом размещения там гастеров с Украины.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:24
sequence написав:
Минус гастарбайтеров получим где-то 32. В 1990 было вроде 52.
Цифра в 32 млн - анулюється на раз два з допомогою ВВП....
Посудіть самі
12 млн пенсіонерів - ці точно нікуди не виїхали
10 млн дітей - ці ще не виїхали
1 млн мам з дітьми - декрет до 3 років
=9 млн працездатних - 2 млн бюджетники=7 млн працюючих....
Виходить що ефективність наших працюючих в 2 рази вища ніж в Польщі....і практично доганяє німців з французами....
Адже ВВП вважається що створювало 42 млн з яких 18 млн працюючих....
А тепер по обжитих..
Чомусь Канада чи Австралія, маючи необжиті свої - не пробують доцепити ще й чужі..
а москалики лізуть і все їм мало..значить так засрали свої..що вже мусять лізти засирати до сусідів..
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budivelnik
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