Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:58

sequence написав: Shaman написав: ..

отопление ТЭЦ - пока нет простого решения. но очень много газа сжигается в частных домах на отопление - там и пошло резкое снижение.

..отопление ТЭЦ - пока нет простого решения. но очень много газа сжигается в частных домах на отопление - там и пошло резкое снижение.

Частные дома перешли тупо на дрова с лесопосадок и прочих незаконных вырубок. Если это вариант, то мне больше нечего сказать.

Shaman написав: потенциал снижения в промышленности тоже еще мама не горюй. мы за несколько лет снизили расход газа газа в кубах в 2-3 - и на технологию, и на отопление.

потенциал снижения в промышленности тоже еще мама не горюй. мы за несколько лет снизили расход газа газа в кубах в 2-3 - и на технологию, и на отопление.

ну так понятно, что промышленность просела - особенно химия, вроде минудобрений. Как следствие, берем готовый продукт у злодеев из Белоруссии и России. Хорошо это или плохо - вам видней

Частные дома перешли тупо на дрова с лесопосадок и прочих незаконных вырубок. Если это вариант, то мне больше нечего сказать.ну так понятно, что промышленность просела - особенно химия, вроде минудобрений. Как следствие, берем готовый продукт у злодеев из Белоруссии и России. Хорошо это или плохо - вам видней

а вот тут Вы пошли конкретно передергивать...вариантов отопления частных домов чуть больше, чем дровяные печи. кто-то их использует, но чтобы на них переходили...сейчас многие озаботились, сколько стоит отопить дом, поэтому 3х этажные дома с панорамными окнами уже не в фаворе...у всех знакомых, кто топит газом, норм температура в квартире/доме - 20 градусов.с такой ценой на газ производство минудобрений просто нерентабельно. а вообще проблемы азотных заводов больше с проблемами Фирташа связаны. и куда АМКУ смотрит? - но это риторический вопрос.а снижать расход газа есть куда - но это же работать надо и разбираться, а не на форуме отписываться.мантра - снижение потребление газа только из-за падения объемов производства - все же понимают, что она из-за поребрика