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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:24

  sequence написав:
  Shaman написав:...
а вот тут Вы пошли конкретно передергивать...
вариантов отопления частных домов чуть больше, чем дровяные печи. кто-то их использует, но чтобы на них переходили...
сейчас многие озаботились, сколько стоит отопить дом, поэтому 3х этажные дома с панорамными окнами уже не в фаворе...
у всех знакомых, кто топит газом, норм температура в квартире/доме - 20 градусов.

с такой ценой на газ производство минудобрений просто нерентабельно. а вообще проблемы азотных заводов больше с проблемами Фирташа связаны. и куда АМКУ смотрит? - но это риторический вопрос.

а снижать расход газа есть куда - но это же работать надо и разбираться, а не на форуме отписываться.

мантра - снижение потребление газа только из-за падения объемов производства - все же понимают, что она из-за поребрика

что я там передергиваю, неясно. Как раз описываю случай "диверсификации", точнее замены домового отопления у множества моих знакомых в регионах. Более того, скажу, что весь частный сектор в Киеве и области дымит дровами и каким-то строительным мусором не от хорошей жизни. Ну да вам виднее, ясное дело.
По поводу химии смотрю, согласны, хоть и бурчите. Что поделаешь, против фактов не попрешь. Значит, так и пишем, - дорогой газ окончательно добьет зависимую промышленность в стране. Уменьшение потребления промышленностью - это не дань экономии и новых технологий, а просто сворачивании газозависимой промышленности (по мимо удобрений, например, тепличные хозяйства) и, неожиданно, безработицы, которая быстро конвертируется в миграцию со страны.
Исправьте одну ошибку в слове "хорово"

не добьет, не надейтесь - цена на газ рано или поздно вернется в приемлемые рамки - чем позже вернется, тем больше будет падение поставок газа - по такой цене газ никому не нужен. чисто спекулятивные качели.

да, пока можете радоваться проблемам европейских стран - посмотрим, что будет дальше
Shaman
 
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