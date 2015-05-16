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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:24

  sequence написав:
  Shaman написав:...
а вот тут Вы пошли конкретно передергивать...
вариантов отопления частных домов чуть больше, чем дровяные печи. кто-то их использует, но чтобы на них переходили...
сейчас многие озаботились, сколько стоит отопить дом, поэтому 3х этажные дома с панорамными окнами уже не в фаворе...
у всех знакомых, кто топит газом, норм температура в квартире/доме - 20 градусов.

с такой ценой на газ производство минудобрений просто нерентабельно. а вообще проблемы азотных заводов больше с проблемами Фирташа связаны. и куда АМКУ смотрит? - но это риторический вопрос.

а снижать расход газа есть куда - но это же работать надо и разбираться, а не на форуме отписываться.

мантра - снижение потребление газа только из-за падения объемов производства - все же понимают, что она из-за поребрика

что я там передергиваю, неясно. Как раз описываю случай "диверсификации", точнее замены домового отопления у множества моих знакомых в регионах. Более того, скажу, что весь частный сектор в Киеве и области дымит дровами и каким-то строительным мусором не от хорошей жизни. Ну да вам виднее, ясное дело.
По поводу химии смотрю, согласны, хоть и бурчите. Что поделаешь, против фактов не попрешь. Значит, так и пишем, - дорогой газ окончательно добьет зависимую промышленность в стране. Уменьшение потребления промышленностью - это не дань экономии и новых технологий, а просто сворачивании газозависимой промышленности (по мимо удобрений, например, тепличные хозяйства) и, неожиданно, безработицы, которая быстро конвертируется в миграцию со страны.
Исправьте одну ошибку в слове "хорово"

не добьет, не надейтесь - цена на газ рано или поздно вернется в приемлемые рамки - чем позже вернется, тем больше будет падение поставок газа - по такой цене газ никому не нужен. чисто спекулятивные качели.

да, пока можете радоваться проблемам европейских стран - посмотрим, что будет дальше
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:36

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

категоричность Последовательного не знает границ. Причем пишет он это уверенно и немного свысока. При этом обязательно Выкая. Ну ну. По его словам:
-Если дома альтернативно топят-то только дровами, причем именно ворованными. При том, что в моем случае из всех знакомых нет НИ ОДНОГО с таким видом отопления. Электричество, пелеты, брекеты, тепловые насосы. И только один использует дровяной котел на даче- так, потехи ради. Нравится ему его потрескивание в центре залы. Наверное я в другой стране живу. С другими людьми.
- Если упало потребление населением, то только потому что вымерли, вымерзли, уехали и отсоединились. Я отлично помню, как ускорилось утепление квартир и домов после повышения цен на газ. Наверное на другой планете живу.
- Если промышленность просела по потреблению - только потому что отрезали Крым, ордло и т.д. И потому что естественно умерли предприятия. ПРри том, что у меня, человека занимающегося газом, много клиентов, которые перевели свои источники на альтернативные (вплоть до навоза куриного на предприятиях Бахматюка и т.д), утеплялись, модернизировали производство и т.д. Исключение составляют Фирташ со своим Химиками, конечно, сахарники, которым по технологии другого не дано, и то, там есть нюансы, бумажники и все. Наверное на другой планете живу. Я уже не говорю об инвестициях в Метиневсте и т.д. Да, революции там не произошло, но сдвиги имеются.

Так что эффект есть от повышения.

Я не понимаю, что предлагает товарищ Последовательный Вернее, там есть нотки одного тезиса - ОСТАВИТЬ народные цены, все забрать и поделить. В первую очередь, он ратует, конечно, за население. Подход, который у нас был до 2014 года его полностью устраивает.- всем все нахаляву. Лишь бы МОЛЧАЛИ.
НЕ надо спорить с недалеким адептом социализма, тем более, который не может родить ни одной толковой версии выхода из положения кроме как все взять и поделить. Хотя и работает на большом предприятии - Охранником, наверное Надо смотреть на соседей. А у соседей - Италия- повышение тарифов с АДРЕСНЫМИ субсидиями, к примеру. Тарифы повышают везде. Но ситуация уже достигла предела и все понимают, что это временное явление. И в ситуацию уже начинают вмешиваться правительства. Почти как у нас, с первого взгляда. Но есть нюансы))) А дьявол кроется именно в них. Это тема уже другого разговора. Более глубокого.
ЗЫ- тем временем, газ на рынке 33 тыс. На хабах 95 евро мегават. 1200 доларов за 1000 кубов. При прямом импорте у нас цена была бы 38 тыс.
Да, Венгры сегодня отключили свой транзит через нас. Если так дальше пойдет (а оно пойдет- Параша додавит), то транзит через нас прекратится намного раньше 24 года. Проблема в том, что в этом случае мы сможем импортировать только через две точки перехода (реверс уйдет в небытие), значит цена импорта вырастет. А мы нетто импортер. И самое страшное- никто не знает, что будет с системой, когда давление в ней упадет без транзита. Так что готовимся. Почему Гарант занимается видосиками о большой стройке и никак не уделяет внимание этому процессу- для меня загадка. Вернее ответ есть- у нас у власти сейчас ДЕБИЛЫ, но всему есть предел.
Востаннє редагувалось GADFLY в П'ят 01 жов, 2021 21:53, всього редагувалось 1 раз.
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:52

GADFLY

Ты такой умный, но если пролистать эту ветку в начало, можно с удивлением обнаружить, что я предупреждал о рисках квази-реверса при условии завершения обходных путей доставки (не только СП2, но и ТП) еще осенью 2018-го. А как грязно мне оппонировали тролли Коболева - вообще не пересказать )

PS: кстати, sequence тоже сильно раньше тебя говорил о проблеме. Возможно, не на профильной ветке, а на политической, но точно было

PPS: перепроверил - мои комментарии от лета 2018-го по сабжу тоже остались на политической
zРадио
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  #<1 ... 108109110111
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