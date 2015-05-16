Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:36

категоричность Последовательного не знает границ. Причем пишет он это уверенно и немного свысока. При этом обязательно Выкая. Ну ну. По его словам:

-Если дома альтернативно топят-то только дровами, причем именно ворованными. При том, что в моем случае из всех знакомых нет НИ ОДНОГО с таким видом отопления. Электричество, пелеты, брекеты, тепловые насосы. И только один использует дровяной котел на даче- так, потехи ради. Нравится ему его потрескивание в центре залы. Наверное я в другой стране живу. С другими людьми.

- Если упало потребление населением, то только потому что вымерли, вымерзли, уехали и отсоединились. Я отлично помню, как ускорилось утепление квартир и домов после повышения цен на газ. Наверное на другой планете живу.

- Если промышленность просела по потреблению - только потому что отрезали Крым, ордло и т.д. И потому что естественно умерли предприятия. ПРри том, что у меня, человека занимающегося газом, много клиентов, которые перевели свои источники на альтернативные (вплоть до навоза куриного на предприятиях Бахматюка и т.д), утеплялись, модернизировали производство и т.д. Исключение составляют Фирташ со своим Химиками, конечно, сахарники, которым по технологии другого не дано, и то, там есть нюансы, бумажники и все. Наверное на другой планете живу. Я уже не говорю об инвестициях в Метиневсте и т.д. Да, революции там не произошло, но сдвиги имеются.



Так что эффект есть от повышения.



Я не понимаю, что предлагает товарищ Последовательный Вернее, там есть нотки одного тезиса - ОСТАВИТЬ народные цены, все забрать и поделить. В первую очередь, он ратует, конечно, за население. Подход, который у нас был до 2014 года его полностью устраивает.- всем все нахаляву. Лишь бы МОЛЧАЛИ.

НЕ надо спорить с недалеким адептом социализма, тем более, который не может родить ни одной толковой версии выхода из положения кроме как все взять и поделить. Хотя и работает на большом предприятии - Охранником, наверное Надо смотреть на соседей. А у соседей - Италия- повышение тарифов с АДРЕСНЫМИ субсидиями, к примеру. Тарифы повышают везде. Но ситуация уже достигла предела и все понимают, что это временное явление. И в ситуацию уже начинают вмешиваться правительства. Почти как у нас, с первого взгляда. Но есть нюансы))) А дьявол кроется именно в них. Это тема уже другого разговора. Более глубокого.

ЗЫ- тем временем, газ на рынке 33 тыс. На хабах 95 евро мегават. 1200 доларов за 1000 кубов. При прямом импорте у нас цена была бы 38 тыс.

Да, Венгры сегодня отключили свой транзит через нас. Если так дальше пойдет (а оно пойдет- Параша додавит), то транзит через нас прекратится намного раньше 24 года. Проблема в том, что в этом случае мы сможем импортировать только через две точки перехода (реверс уйдет в небытие), значит цена импорта вырастет. А мы нетто импортер. И самое страшное- никто не знает, что будет с системой, когда давление в ней упадет без транзита. Так что готовимся. Почему Гарант занимается видосиками о большой стройке и никак не уделяет внимание этому процессу- для меня загадка. Вернее ответ есть- у нас у власти сейчас ДЕБИЛЫ, но всему есть предел.