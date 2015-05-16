|
|
|
Ринок енергоносіїв в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:24
sequence написав: Shaman написав:
...
а вот тут Вы пошли конкретно передергивать...
вариантов отопления частных домов чуть больше, чем дровяные печи. кто-то их использует, но чтобы на них переходили...
сейчас многие озаботились, сколько стоит отопить дом, поэтому 3х этажные дома с панорамными окнами уже не в фаворе...
у всех знакомых, кто топит газом, норм температура в квартире/доме - 20 градусов.
с такой ценой на газ производство минудобрений просто нерентабельно. а вообще проблемы азотных заводов больше с проблемами Фирташа связаны. и куда АМКУ смотрит? - но это риторический вопрос.
а снижать расход газа есть куда - но это же работать надо и разбираться, а не на форуме отписываться.
мантра - снижение потребление газа только из-за падения объемов производства - все же понимают, что она из-за поребрика
что я там передергиваю, неясно. Как раз описываю случай "диверсификации", точнее замены домового отопления у множества моих знакомых в регионах. Более того, скажу, что весь частный сектор в Киеве и области дымит дровами и каким-то строительным мусором не от хорошей жизни. Ну да вам виднее, ясное дело.
По поводу химии смотрю, согласны, хоть и бурчите. Что поделаешь, против фактов не попрешь. Значит, так и пишем, - дорогой газ окончательно добьет зависимую промышленность в стране. Уменьшение потребления промышленностью - это не дань экономии и новых технологий, а просто сворачивании газозависимой промышленности (по мимо удобрений, например, тепличные хозяйства) и, неожиданно, безработицы, которая быстро конвертируется в миграцию со страны.
Исправьте одну ошибку в слове "хорово"
не добьет, не надейтесь - цена на газ рано или поздно вернется в приемлемые рамки - чем позже вернется, тем больше будет падение поставок газа - по такой цене газ никому не нужен. чисто спекулятивные качели.
да, пока можете радоваться проблемам европейских стран - посмотрим, что будет дальше
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1274
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:36
категоричность Последовательного не знает границ. Причем пишет он это уверенно и немного свысока. При этом обязательно Выкая. Ну ну. По его словам:
-Если дома альтернативно топят-то только дровами, причем именно ворованными. При том, что в моем случае из всех знакомых нет НИ ОДНОГО с таким видом отопления. Электричество, пелеты, брекеты, тепловые насосы. И только один использует дровяной котел на даче- так, потехи ради. Нравится ему его потрескивание в центре залы. Наверное я в другой стране живу. С другими людьми.
- Если упало потребление населением, то только потому что вымерли, вымерзли, уехали и отсоединились. Я отлично помню, как ускорилось утепление квартир и домов после повышения цен на газ. Наверное на другой планете живу.
- Если промышленность просела по потреблению - только потому что отрезали Крым, ордло и т.д. И потому что естественно умерли предприятия. ПРри том, что у меня, человека занимающегося газом, много клиентов, которые перевели свои источники на альтернативные (вплоть до навоза куриного на предприятиях Бахматюка и т.д), утеплялись, модернизировали производство и т.д. Исключение составляют Фирташ со своим Химиками, конечно, сахарники, которым по технологии другого не дано, и то, там есть нюансы, бумажники и все. Наверное на другой планете живу. Я уже не говорю об инвестициях в Метиневсте и т.д. Да, революции там не произошло, но сдвиги имеются.
Так что эффект есть от повышения.
Я не понимаю, что предлагает товарищ Последовательный Вернее, там есть нотки одного тезиса - ОСТАВИТЬ народные цены, все забрать и поделить. В первую очередь, он ратует, конечно, за население. Подход, который у нас был до 2014 года его полностью устраивает.- всем все нахаляву. Лишь бы МОЛЧАЛИ.
НЕ надо спорить с недалеким адептом социализма, тем более, который не может родить ни одной толковой версии выхода из положения кроме как все взять и поделить. Хотя и работает на большом предприятии - Охранником, наверное Надо смотреть на соседей. А у соседей - Италия- повышение тарифов с АДРЕСНЫМИ субсидиями, к примеру. Тарифы повышают везде. Но ситуация уже достигла предела и все понимают, что это временное явление. И в ситуацию уже начинают вмешиваться правительства. Почти как у нас, с первого взгляда. Но есть нюансы))) А дьявол кроется именно в них. Это тема уже другого разговора. Более глубокого.
ЗЫ- тем временем, газ на рынке 33 тыс. На хабах 95 евро мегават. 1200 доларов за 1000 кубов. При прямом импорте у нас цена была бы 38 тыс.
Да, Венгры сегодня отключили свой транзит через нас. Если так дальше пойдет (а оно пойдет- Параша додавит), то транзит через нас прекратится намного раньше 24 года. Проблема в том, что в этом случае мы сможем импортировать только через две точки перехода (реверс уйдет в небытие), значит цена импорта вырастет. А мы нетто импортер. И самое страшное- никто не знает, что будет с системой, когда давление в ней упадет без транзита. Так что готовимся. Почему Гарант занимается видосиками о большой стройке и никак не уделяет внимание этому процессу- для меня загадка. Вернее ответ есть- у нас у власти сейчас ДЕБИЛЫ, но всему есть предел.
Востаннє редагувалось GADFLY
в П'ят 01 жов, 2021 21:53, всього редагувалось 1 раз.
-
GADFLY
-
2
-
- Повідомлень: 4303
- З нами з: 05.09.06
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:52
GADFLY
Ты такой умный, но если пролистать эту ветку в начало, можно с удивлением обнаружить, что я предупреждал о рисках квази-реверса при условии завершения обходных путей доставки (не только СП2, но и ТП) еще осенью 2018-го. А как грязно мне оппонировали тролли Коболева - вообще не пересказать )
PS: кстати, sequence тоже сильно раньше тебя говорил о проблеме. Возможно, не на профильной ветке, а на политической, но точно было
PPS: перепроверил - мои комментарии от лета 2018-го по сабжу остались на политической
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11209
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2552 раз.
- Подякували: 5581 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:56
zРадио написав:GADFLY
Ты такой умный, но если пролистать эту ветку в начало, можно с удивлением обнаружить, что я предупреждал о рисках квази-реверса при условии завершения обходных путей доставки (не только СП2, но и ТП) еще осенью 2018-го. А как грязно мне оппонировали тролли Коболева - вообще не пересказать )
PS: кстати, sequence тоже сильно раньше тебя говорил об этой проблеме. Возможно, не на профильной ветке, а на политической, но точно было
PPS: перепроверил - мои комментарии от лета 2018-го по сабжу тоже остались на политической
и что что ты говорил? Ну хвала тебе. ))) Честь и почет. А какую ПРОБЛЕМУ ты сейчас резко увидел? Отсутствие транзита? Или энергоэффективность? Я вот не понял.
-
GADFLY
-
2
-
- Повідомлень: 4303
- З нами з: 05.09.06
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:10
GADFLY написав:
и что что ты говорил? Ну хвала тебе. ))) Честь и почет. А какую ПРОБЛЕМУ ты сейчас резко увидел? Отсутствие транзита? Или энергоэффективность? Я вот не понял.
Ну хотя для того, чтобы ты обратил внимание на даты - зеленых еще даже в проекте не было, когда проблема была очевидной. Не подумай, что я их выгораживаю, но сегодняшний итог - это последствия не их ошибок/бездействия, а их папередников. Все, что сейчас остается делать - это с покер-фейсом рассказывать, что все под контролем. Хотя в реальности ситуация - цугцванг.
Расширять интерконнекторы на западной границе не то, чтобы было бесполезно, но только вместе с пониманием, где будет найден сам газ для его реимпорта в Украину. А учитывая дефицит в ЕС, такой газ отсутствует. Прямой договор с Газпромом - альтернатива? Едва ли. Во-первых, это красная линия (вроде как - нужно уточнять у тех, кто их чертит, но была красной). Во-вторых, даже если найдем внутренний консенсус, россияне будут использовать газ как рычаг политического давления
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11209
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2552 раз.
- Подякували: 5581 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:28
zРадио написав: GADFLY написав:
и что что ты говорил? Ну хвала тебе. ))) Честь и почет. А какую ПРОБЛЕМУ ты сейчас резко увидел? Отсутствие транзита? Или энергоэффективность? Я вот не понял.
Ну хотя для того, чтобы ты обратил внимание на даты - зеленых еще даже в проекте не было, когда проблема была очевидной. Не подумай, что я их выгораживаю, но сегодняшний итог - это последствия не их ошибок/бездействия, а их папередников. Все, что сейчас остается делать - это с покер-фейсом рассказывать, что все под контролем. Хотя в реальности ситуация - цугцванг.
Расширять интерконнекторы на западной границе не то, чтобы было бесполезно, но только вместе с пониманием, где будет найден сам газ для его реимпорта в Украину. А учитывая дефицит в ЕС, такой газ отсутствует. Прямой договор с Газпромом - альтернатива? Едва ли. Во-первых, это красная линия (вроде как - нужно уточнять у тех, кто их чертит, но была красной). Во-вторых, даже если найдем внутренний консенсус, россияне будут использовать газ как рычаг политического давления
А что надо было делать в 15-16 году? Казнить Эрдогана за то, что не дает проход через босфор для газовозов, как хотел Каськив в 12 году? Я считаю, что было сделано много для объединения систем, налаживания рынка, очистки рынка, отключения от газа населения коммерции по левым схемам, урегулирования споров с Газпромом и т.д. Но, наверное, недостаточно много. Но те хоть что-то делали. И это при том, что в 14-15 году была тактика, а не стратегия. Было не до этого. Вопрос, что сделали за 2.5 года зеленые дебилы? ну хоть что-то сделали? Ну хоть раз башмаком по трибуне постучали? Хоть какие-то проекты предложили? Ну хоть намек? Я не слышал. Кроме отката назад к регулируемому недорынку с элементами венесуэльского псевдосоциализма - я ничего не увидел. Сегодня приняли цену для бюджетников 13 грн. Населению по 8. Завтра что? Для поддержки национального производителя ФИрташу начнут отпускать по 15? Мы это же проходили.
Востаннє редагувалось GADFLY
в П'ят 01 жов, 2021 22:32, всього редагувалось 1 раз.
-
GADFLY
-
2
-
- Повідомлень: 4303
- З нами з: 05.09.06
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:29
zРадио написав: GADFLY написав:
и что что ты говорил? Ну хвала тебе. ))) Честь и почет. А какую ПРОБЛЕМУ ты сейчас резко увидел? Отсутствие транзита? Или энергоэффективность? Я вот не понял.
Расширять интерконнекторы на западной границе не то, чтобы было бесполезно, но только вместе с пониманием, где будет найден сам газ для его реимпорта в Украину. А учитывая дефицит в ЕС, такой газ отсутствует. Прямой договор с Газпромом - альтернатива? Едва ли. Во-первых, это красная линия (вроде как - нужно уточнять у тех, кто их чертит, но была красной). Во-вторых, даже если найдем внутренний консенсус, россияне будут использовать газ как рычаг политического давления
Интерконнекторы расширять надо- газ всегда найдется на рынке там. На то он и РЫНОК.
-
GADFLY
-
2
-
- Повідомлень: 4303
- З нами з: 05.09.06
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:52
GADFLY написав:
А что надо было делать в 15-16 году? Казнить Эрдогана за то, что не дает проход через босфор для газовозов, как хотел Каськив в 12 году? Я считаю, что было сделано много для объединения систем, налаживания рынка, очистки рынка, отключения от газа населения коммерции по левым схемам, урегулирования споров с Газпромом и т.д.
Самая приоритетная задача была и остается на сегодня - это рост добычи. Только 5 лет назад у нас временной резерв был, а сейчас - нет
GADFLY написав:
Вопрос, что сделали за 2.5 года зеленые дебилы? ну хоть что-то сделали? Ну хоть раз башмаком по трибуне постучали? Хоть какие-то проекты предложили? Ну хоть намек? Я не слышал
Башмаком, кстати, стучали и продолжают стучать. Но наш вес против Германии - сам понимаешь. Американская администрация тоже делает непростой для себя выбор худшего из двух зол Китай/Россия не в нашу пользу.
Из того, что зеленые реально могли сделать, но не сделали, повторюсь - это активизация геологоразведки и бурения
GADFLY написав:
Кроме отката назад к регулируемому недорынку с элементами венесуэльского псевдосоциализма - я ничего не увидел. Сегодня приняли цену для бюджетников 13 грн. Населению по 8. Завтра что? Для поддержки национального производителя ФИрташу начнут отпускать по 15? Мы это же проходили.
Ситуация следующая - в экономике есть незапланированные профициты от экспорта руды, зерновых и масличных одновременно с незапланированными профицитами от импорта углеводородов. Такова мировая/крупнорегиональная конъюнктура, на которую наше влияние незначительно. Соответственно, для сглаживания СИТУАТИВНЫХ рыночных перегибов СИТУАТИВНО действия правительства оптимальны
PS: что касается интерконнекторов - не забывай, что реальный реверс, в отличие от виртуального, одновременно с транзитом по аверсу технически несовместим
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11209
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2552 раз.
- Подякували: 5581 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:01
zРадио написав: GADFLY написав:
А что надо было делать в 15-16 году? Казнить Эрдогана за то, что не дает проход через босфор для газовозов, как хотел Каськив в 12 году? Я считаю, что было сделано много для объединения систем, налаживания рынка, очистки рынка, отключения от газа населения коммерции по левым схемам, урегулирования споров с Газпромом и т.д.
Самая приоритетная задача была и остается на сегодня - это рост добычи. Только 5 лет назад у нас временной резерв был, а сейчас - нет
GADFLY написав:
Вопрос, что сделали за 2.5 года зеленые дебилы? ну хоть что-то сделали? Ну хоть раз башмаком по трибуне постучали? Хоть какие-то проекты предложили? Ну хоть намек? Я не слышал
Башмаком, кстати, стучали и продолжают стучать. Но наш вес против Германии - сам понимаешь. Американская администрация тоже делает непростой для себя выбор худшего из двух зол Китай/Россия не в нашу пользу.
Из того, что зеленые реально могли сделать, но не сделали, повторюсь - это активизация геологоразведки и бурения
GADFLY написав:
Кроме отката назад к регулируемому недорынку с элементами венесуэльского псевдосоциализма - я ничего не увидел. Сегодня приняли цену для бюджетников 13 грн. Населению по 8. Завтра что? Для поддержки национального производителя ФИрташу начнут отпускать по 15? Мы это же проходили.
Ситуация следующая - в экономике есть незапланированные профициты от экспорта руды, зерновых и масличных одновременно с незапланированными профицитами от импорта углеводородов. Такова мировая/крупнорегиональная конъюнктура, на которую наше влияние незначительно. Соответственно, для сглаживания СИТУАТИВНЫХ рыночных перегибов СИТУАТИВНО действия правительства оптимальны
PS: что касается интерконнекторов - не забывай, что реальный реверс, в отличие от виртуального, одновременно с транзитом по аверсу технически несовместим
Реальный реверс возможен все же кое-где)))
По действиям Зеленых- ты не путай экономическую обоснованность и социальную необходимость с дебильным популизмом. Один раз мы уже Крым за газ подарили из -за популизма. Я же говорю- дьявол кроется в деталях.
-
GADFLY
-
2
-
- Повідомлень: 4303
- З нами з: 05.09.06
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|2619
|
|
|133
|31458
|
П'ят 12 бер, 2021 19:18
Zebra
|
|3
|6202
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|