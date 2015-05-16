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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:29
GADFLY написав:
Реальный реверс возможен все же кое-где)))
По действиям Зеленых- ты не путай экономическую обоснованность и социальную необходимость с дебильным популизмом. Один раз мы уже Крым за газ подарили из -за популизма. Я же говорю- дьявол кроется в деталях.
Это уже тонкая грань между экономической и политической дискуссией. В последнюю не хочу, но, конечно, глупо отрицать, что зеленые фокусируют внимание на рейтингах. Там много высокопоставленных людей с телевидения, где рейтинги - главный KPI
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Додано: Суб 02 жов, 2021 01:10
zРадио написав: GADFLY написав:
Реальный реверс возможен все же кое-где)))
По действиям Зеленых- ты не путай экономическую обоснованность и социальную необходимость с дебильным популизмом. Один раз мы уже Крым за газ подарили из -за популизма. Я же говорю- дьявол кроется в деталях.
Это уже тонкая грань между экономической и политической дискуссией. В последнюю не хочу, но, конечно, глупо отрицать, что зеленые фокусируют внимание на рейтингах. Там много высокопоставленных людей с телевидения, где рейтинги - главный KPI
да ты шо?
А дружбу с Байденом начали с того, что завели на его уголовное производство - это ДОСТАТОЧНО постучали башмаком или недостаточно?)) А другие про...бы по всем остальным фронтам во внешней политике- это достаточно постучали башмаком по поводу газа или нет? Понятно, что Байден с Меркель слили нас не из-за обиды на Гаранта, но все же это комплекс мер. В общем... будет интересно.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 01:17
Ukrainian написав: GADFLY написав:
Электричество, пелеты, брекеты, тепловые насосы.
На заході я думаю дадуть Україні гроші на модернізацію українських радянських котелень на газу вугілі та мазуті , на такі що працюватимуть на місцевому паливі пелетах з ріпаку, соняшнику, соломи тирси. Гроші не такі вже й великі і дозволять проблему з газом для України вирішити раз і на завжди.
Плюс завантажать роботою українські виробництва котлів та пелет ну і побічно а це для Європи важливо зменшення викидів вуглекислого газу
они и так многие уже переходят кто может.
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