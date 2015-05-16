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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:29

  GADFLY написав:Реальный реверс возможен все же кое-где)))
По действиям Зеленых- ты не путай экономическую обоснованность и социальную необходимость с дебильным популизмом. Один раз мы уже Крым за газ подарили из -за популизма. Я же говорю- дьявол кроется в деталях.


Это уже тонкая грань между экономической и политической дискуссией. В последнюю не хочу, но, конечно, глупо отрицать, что зеленые фокусируют внимание на рейтингах. Там много высокопоставленных людей с телевидения, где рейтинги - главный KPI
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 01:10

  zРадио написав:
  GADFLY написав:Реальный реверс возможен все же кое-где)))
По действиям Зеленых- ты не путай экономическую обоснованность и социальную необходимость с дебильным популизмом. Один раз мы уже Крым за газ подарили из -за популизма. Я же говорю- дьявол кроется в деталях.


Это уже тонкая грань между экономической и политической дискуссией. В последнюю не хочу, но, конечно, глупо отрицать, что зеленые фокусируют внимание на рейтингах. Там много высокопоставленных людей с телевидения, где рейтинги - главный KPI

да ты шо?
А дружбу с Байденом начали с того, что завели на его уголовное производство - это ДОСТАТОЧНО постучали башмаком или недостаточно?)) А другие про...бы по всем остальным фронтам во внешней политике- это достаточно постучали башмаком по поводу газа или нет? Понятно, что Байден с Меркель слили нас не из-за обиды на Гаранта, но все же это комплекс мер. В общем... будет интересно.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 01:17

  Ukrainian написав:
  GADFLY написав:Электричество, пелеты, брекеты, тепловые насосы.

На заході я думаю дадуть Україні гроші на модернізацію українських радянських котелень на газу вугілі та мазуті , на такі що працюватимуть на місцевому паливі пелетах з ріпаку, соняшнику, соломи тирси. Гроші не такі вже й великі і дозволять проблему з газом для України вирішити раз і на завжди.
Плюс завантажать роботою українські виробництва котлів та пелет ну і побічно а це для Європи важливо зменшення викидів вуглекислого газу

они и так многие уже переходят кто может.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 04:58

Немцам начали показывать обучающие видео на случай отключения света и тепла
На видео показана пожилая женщина, которая мерзнет в доме, после чего надевает верхнюю одежду, а также шарф и перчатки.

Далее показано, как она для утепления заклеивает окна фольгой, а также самостоятельно собирает небольшую настольную «печку».
Отметим, сегодняГазпром в четыре раза снизил поставки газа по трубопроводуЯмал-Европа.
https://newsyou.info/nemcev-stali-uchit ... otopleniya
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