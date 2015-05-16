Это уже тонкая грань между экономической и политической дискуссией. В последнюю не хочу, но, конечно, глупо отрицать, что зеленые фокусируют внимание на рейтингах. Там много высокопоставленных людей с телевидения, где рейтинги - главный KPI
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:29
Это уже тонкая грань между экономической и политической дискуссией. В последнюю не хочу, но, конечно, глупо отрицать, что зеленые фокусируют внимание на рейтингах. Там много высокопоставленных людей с телевидения, где рейтинги - главный KPI
Додано: Суб 02 жов, 2021 01:10
да ты шо?
А дружбу с Байденом начали с того, что завели на его уголовное производство - это ДОСТАТОЧНО постучали башмаком или недостаточно?)) А другие про...бы по всем остальным фронтам во внешней политике- это достаточно постучали башмаком по поводу газа или нет? Понятно, что Байден с Меркель слили нас не из-за обиды на Гаранта, но все же это комплекс мер. В общем... будет интересно.
Додано: Суб 02 жов, 2021 01:17
они и так многие уже переходят кто может.
Додано: Суб 02 жов, 2021 04:58
Немцам начали показывать обучающие видео на случай отключения света и тепла
На видео показана пожилая женщина, которая мерзнет в доме, после чего надевает верхнюю одежду, а также шарф и перчатки.
Далее показано, как она для утепления заклеивает окна фольгой, а также самостоятельно собирает небольшую настольную «печку».
Отметим, сегодняГазпром в четыре раза снизил поставки газа по трубопроводуЯмал-Европа.
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