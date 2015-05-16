Это уже тонкая грань между экономической и политической дискуссией. В последнюю не хочу, но, конечно, глупо отрицать, что зеленые фокусируют внимание на рейтингах. Там много высокопоставленных людей с телевидения, где рейтинги - главный KPI
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 23:29
Это уже тонкая грань между экономической и политической дискуссией. В последнюю не хочу, но, конечно, глупо отрицать, что зеленые фокусируют внимание на рейтингах. Там много высокопоставленных людей с телевидения, где рейтинги - главный KPI
Додано: Суб 02 жов, 2021 01:10
да ты шо?
А дружбу с Байденом начали с того, что завели на его уголовное производство - это ДОСТАТОЧНО постучали башмаком или недостаточно?)) А другие про...бы по всем остальным фронтам во внешней политике- это достаточно постучали башмаком по поводу газа или нет? Понятно, что Байден с Меркель слили нас не из-за обиды на Гаранта, но все же это комплекс мер. В общем... будет интересно.
Додано: Суб 02 жов, 2021 01:17
они и так многие уже переходят кто может.
Додано: Суб 02 жов, 2021 04:58
Немцам начали показывать обучающие видео на случай отключения света и тепла
На видео показана пожилая женщина, которая мерзнет в доме, после чего надевает верхнюю одежду, а также шарф и перчатки.
Далее показано, как она для утепления заклеивает окна фольгой, а также самостоятельно собирает небольшую настольную «печку».
Отметим, сегодняГазпром в четыре раза снизил поставки газа по трубопроводуЯмал-Европа.
Додано: Суб 02 жов, 2021 09:18
Відключення світла по причині високих цін на газ - нам не дуже то вже й загрожує
Ми не можемо на повну запустити АЕС по тій причині що споживання не постійне... але при використанні енергообігріваючих приладів - споживання що вночі , що вдень - однакові
Вночі менше беруть люди( бо сплять) але більш холодно
Вдень сонечко і тепліше...але й люди проснулись..
Тому в довготривалій перспективі
Якщо педераційникам вдасться тримати газ ціною у 400+ ...то УЦкраїна просто перейде на електроенергію
1м3газу=30Мдж=8,3 Квт*год
Чим більше реальна ціна газу перевищить в 30/8,3=3,6 рази вартість електрики - тим швидше газ буде витіснений при опаленні.
Додано: Суб 02 жов, 2021 10:29
Пусть ещё ночной тариф ещё отменят и вообще признают. Многие или знакомые стиралку, посудомойку и бойлер ставят таймером на ночь и до половины всей месячной энергии используют ночью. Не будет ночного тарифа, никто не будет утруждать себя
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:25
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Google, наверное
2020
общее потребление - 29,8 млрд м3
население - 8,2 млрд м3
тепловики - 7,6 млрд м3
по кварталам
1 кв – 10,86 млрд
2 кв - 4,8 млрд
3 кв - 4,35 млрд
4 кв - 9,83 млрд
Зараз переглядають цей форум: Hotab і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|