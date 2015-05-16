Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
GADFLY написав:Реальный реверс возможен все же кое-где))) По действиям Зеленых- ты не путай экономическую обоснованность и социальную необходимость с дебильным популизмом. Один раз мы уже Крым за газ подарили из -за популизма. Я же говорю- дьявол кроется в деталях.
Это уже тонкая грань между экономической и политической дискуссией. В последнюю не хочу, но, конечно, глупо отрицать, что зеленые фокусируют внимание на рейтингах. Там много высокопоставленных людей с телевидения, где рейтинги - главный KPI
GADFLY написав:Реальный реверс возможен все же кое-где))) По действиям Зеленых- ты не путай экономическую обоснованность и социальную необходимость с дебильным популизмом. Один раз мы уже Крым за газ подарили из -за популизма. Я же говорю- дьявол кроется в деталях.
Это уже тонкая грань между экономической и политической дискуссией. В последнюю не хочу, но, конечно, глупо отрицать, что зеленые фокусируют внимание на рейтингах. Там много высокопоставленных людей с телевидения, где рейтинги - главный KPI
да ты шо? А дружбу с Байденом начали с того, что завели на его уголовное производство - это ДОСТАТОЧНО постучали башмаком или недостаточно?)) А другие про...бы по всем остальным фронтам во внешней политике- это достаточно постучали башмаком по поводу газа или нет? Понятно, что Байден с Меркель слили нас не из-за обиды на Гаранта, но все же это комплекс мер. В общем... будет интересно.
На заході я думаю дадуть Україні гроші на модернізацію українських радянських котелень на газу вугілі та мазуті , на такі що працюватимуть на місцевому паливі пелетах з ріпаку, соняшнику, соломи тирси. Гроші не такі вже й великі і дозволять проблему з газом для України вирішити раз і на завжди. Плюс завантажать роботою українські виробництва котлів та пелет ну і побічно а це для Європи важливо зменшення викидів вуглекислого газу
Ukrainian написав:Немцам начали показывать обучающие видео на случай отключения света и тепла
Відключення світла по причині високих цін на газ - нам не дуже то вже й загрожує Ми не можемо на повну запустити АЕС по тій причині що споживання не постійне... але при використанні енергообігріваючих приладів - споживання що вночі , що вдень - однакові Вночі менше беруть люди( бо сплять) але більш холодно Вдень сонечко і тепліше...але й люди проснулись..
Тому в довготривалій перспективі Якщо педераційникам вдасться тримати газ ціною у 400+ ...то УЦкраїна просто перейде на електроенергію 1м3газу=30Мдж=8,3 Квт*год Чим більше реальна ціна газу перевищить в 30/8,3=3,6 рази вартість електрики - тим швидше газ буде витіснений при опаленні.
Пусть ночной тариф ещё отменят и вообще прозреют. Многие мои знакомые стиралку, посудомойку и бойлер ставят таймером на ночь и до половины всей месячной энергии используют ночью. Не будет ночного тарифа, никто не будет утруждать себя.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 жов, 2021 11:30, всього редагувалось 1 раз.