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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 03:36

  Ukrainian написав: На сьогодні в Данії працює більше 10 тис. фермерських котлів на соломі (0,1-1,0 МВт) та близько 55 котельних в системі централізованого теплопостачання (0,5-12 МВт). Крім того, 8 ТЕЦ (2-28 МВте) й 4 електростанції разом із соломою використовують деревну тріску, ТПВ або викопні палива (вугілля, природний газ).

непорядок. где зеленые с их углеродным налогом.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:29

  Ukrainian написав:
  change_pm написав:
  Ukrainian написав:Ведь сейчас при производстве одной тонны зерна получается 2 тонны соломы. Или даже больше. А 3 килограмма соломы по своим теплотворным качествам эквивалентны кубометру газа.
С учетом того, что 1 кг соломы обладает теплотворной способностью 3,5–3,7 тыс. килокалорий, с этого килограмма мы можем получить около 4–4,2 кВт тепловой мощности. С учетом КПД в 87% получим 3,6 кВт чистой тепловой мощности. Т.е. для отопления здания площадью 10 тыс. кв. м (потребляемая мощность 1 МВт•час) нам потребуется 277 кг соломы в час.

«Таким образом приблизительно три тонны сломы заменяют 1000 кубов газа. Сейчас фермеры делают цилиндрические тюки по 500 килограммов. Берем шесть тюков и получаем эквивалент 1000 кубометров газа.
При этом реальная себестоимость 1 кВт тепла — около 88–90 коп. (меньше 3 евроцентов) — с учетом КПД и эксплуатационных затрат (50 коп.). (Это при условии, что солома не дармовая, а покупная — 1,2 грн/кг.) Т.е. на 7–9 коп. (10%) ниже, чем нынешний тариф на тепло для населения. Аналогичная картина в случае использования щепы по цене 1 грн/кг. Срок окупаемости подобных установок — до 5–6 лет.
Себестоимость получения 1 кВт тепловой энергии на газовой котельне при цене газа 9 грн/куб и его теплотворности порядка 8000 килокалорий — 1 грн 40 коп.
https://zn.ua/energy_market/ne-mozhetek ... polej.html

Чьо там у Конаді? Багато котлів на солом"яних пелетах встановили?

Клімат, як вна неньці... Соломи також, їж не хочу...

Канада експортер нафти 3,7 мільйонів барелів на день та газу 80 млрд кубів на рік. Чого не скажеш про Україну.
А багата Данія не брезгує і соломою. Площа країни Данії удвічі більша за площу Львівської області України.

Тобто замість того, що казати Україна повинна вкладати грощі в видобуток нафти і газу, ти нас в солому заганяєш?!?!

Я мав сумніви хто ти... але тепер 100500 % зрозуміло, що ти рашинська шкура під ніком Ukrainian :!:

Кому ще вигідно, що б ми соломою топили, а не забезпечили себе газом + ще продавали Йоропі?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:37

  Shaman написав:
  alex10 написав:
  sani_2012 написав:Украина самостоятельно добывает 21милиард кубов газа в год ( 21 миллиард в год ; я не знаю сколько она тратит в год ; но это достойный уровень и потенциал есть )

*Відправлено з Чату

Хто знає, де здобути інформацію: скільки газу в рік йде на опалення населенням приватних будинків та на надання послуг ЖКГ в сфері опалення квартир та підігріву води ?

Google, наверное :D

2020
общее потребление - 29,8 млрд м3
население - 8,2 млрд м3
тепловики - 7,6 млрд м3
upd нашел другой источник - Нафтогаз - ТЭЦ для населения 4,7 млрд, ТЭЦ для прочих и э/энергии - 5,1 млрд

по кварталам
1 кв – 10,86 млрд
2 кв - 4,8 млрд
3 кв - 4,35 млрд
4 кв - 9,83 млрд

интересная статья
Використання природного газу 2020


15 ярдов на население. Нормально так. В Польше в 2-3 раза меньше, если мне память не изменяет..
GADFLY
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:38

  Zebra написав:ГТС Украины все еще содержит Газпром. Но если он отватится, массовое отключение невыгодных потребителей, городов, сел - явление будет повсеместное. Останутся только выгодные маршруты к промышленности и крупным городам.

В РФ газификация на низком уровне - потому, что держать давление в друбах в малозаселенной местности - дорого.

Вообщем наша ГТС, еще требует модернизации, там десятки миллиардов, потому что износ колоссальный.

Осталось от силы 5 лет и газа не будет.

Так через 5 лет он и не нужен будет никому из рядовых потребителей. К тому времени все перейдут на электричество. Проще протянуть одну высоковольтную ЛЭП и потом поставить 5-6 распределительных трансформаторов по районам или селам, чем обслуживать локальные газопроводы по 50-100 километров с кучей компрессоров, ГРП, и прочего. Не говоря уже про то, что сам газ под давлением намного опаснее, чем электричество по проводам. А газ будет только на ТЭС и ТЭЦ, ну и на предприятиях. Общий объем потребления не изменится, произойдет просто перераспределение потоков. У нас мощности электрогенерации в избытке, вот и переводить на э/э отдаленные населенные пункты вместо газа.

На валюте что-то совсем кисло сегодня - оборота почти нет, сидим на 26.55/26.58. Даже банки по 26.60 предлагают наперебой.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:46

  change_pm написав:
  Ukrainian написав: Канада експортер нафти 3,7 мільйонів барелів на день та газу 80 млрд кубів на рік. Чого не скажеш про Україну.
А багата Данія не брезгує і соломою. Площа країни Данії удвічі більша за площу Львівської області України.

Тобто замість того, що казати Україна повинна вкладати грощі в видобуток нафти і газу, ти нас в солому заганяєш?!?!

Я мав сумніви хто ти... але тепер 100500 % зрозуміло, що ти рашинська шкура під ніком Ukrainian :!:

Кому ще вигідно, що б ми соломою топили, а не забезпечили себе газом + ще продавали Йоропі?

вот это вывернул мехом вовнутрь - снимаю шляпу :D

одно другому не мешает - добычу газа надо увеличивать, но при этом уходить от отопления газом - тоже норм практика, особенно в селе, где это просто просится. газ всегда сможем продать в Европу.

но на данном этапе первоначальная цель - хотя бы уйти от импорта. поднять добычу с 20 до 30 млрд м3, в полтора раза - не специалист, но думаю без сланцевого газа - сложновато.

а вот перейти на твердотопливные котлы - намного реальней. просто последние годы дешевого газа притормозили этот процесс
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:53

  Shaman написав:...
а вот перейти на твердотопливные котлы - намного реальней. просто последние годы дешевого газа притормозили этот процесс

эээ, позвольте, вы хотите чтоб народ вообще все пролески повырубал? Электричество еще ладно, в стране куча АЭС, но лес рубать - позвольте. Он очень долго восстанавливается
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:55

  GADFLY написав:
  Shaman написав:2020
общее потребление - 29,8 млрд м3
население - 8,2 млрд м3
тепловики - 7,6 млрд м3
upd нашел другой источник - Нафтогаз - ТЭЦ для населения 4,7 млрд, ТЭЦ для прочих и э/энергии - 5,1 млрд

по кварталам
1 кв – 10,86 млрд
2 кв - 4,8 млрд
3 кв - 4,35 млрд
4 кв - 9,83 млрд

интересная статья
Використання природного газу 2020


15 ярдов на население. Нормально так. В Польше в 2-3 раза меньше, если мне память не изменяет..

в это же статье - потребление Польши - 21-22 млрд м3 в год. в 1,5 раза меньше, чем у нас
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:59

  Shaman написав:..
в это же статье - потребление Польши - 21-22 млрд м3 в год. в 1,5 раза меньше, чем у нас

поляки исторически углем топили, потому и цифры такие. Гуглите потребление угля польскими домохозяйствами
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:00

  sequence написав:
  Shaman написав:...
а вот перейти на твердотопливные котлы - намного реальней. просто последние годы дешевого газа притормозили этот процесс

эээ, позвольте, вы хотите чтоб народ вообще все пролески повырубал? Электричество еще ладно, в стране куча АЭС, но лес рубать - позвольте. Он очень долго восстанавливается

кто о чем :D

тут сколько сообщений о пелетах, а Вы все о дровах.
национальный вид топлива - валежник - это к другой стране :mrgreen:

пелеты, потенциал которых у нас просто огромный, уголь, да и дрова тоже - видов топлива много

в городах - э/энергия, в селах - твердотопливные котлы
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:01

  Shaman написав:
  GADFLY написав:
  Shaman написав:2020
общее потребление - 29,8 млрд м3
население - 8,2 млрд м3
тепловики - 7,6 млрд м3
upd нашел другой источник - Нафтогаз - ТЭЦ для населения 4,7 млрд, ТЭЦ для прочих и э/энергии - 5,1 млрд

по кварталам
1 кв – 10,86 млрд
2 кв - 4,8 млрд
3 кв - 4,35 млрд
4 кв - 9,83 млрд

интересная статья
Використання природного газу 2020


15 ярдов на население. Нормально так. В Польше в 2-3 раза меньше, если мне память не изменяет..

в это же статье - потребление Польши - 21-22 млрд м3 в год. в 1,5 раза меньше, чем у нас

я говорю ПРО НАСЕЛЕНИЕ))
GADFLY
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