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Shaman написав:.. в это же статье - потребление Польши - 21-22 млрд м3 в год. в 1,5 раза меньше, чем у нас
поляки исторически углем топили, потому и цифры такие. Гуглите потребление угля польскими домохозяйствами
учитывая, что у нас нет гарантированных поставок газа - точнее, на данный момент отдельные личности пытаются использовать газовую дубинку, нам критически необходимо свести к минимуму импорт газа - двумя путями - ростом добычи и снижением потребления.
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 04 жов, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема. Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн. Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі. Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень." https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/
NatiK написав:"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема. Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн. Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі. Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень." https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/
что-то в статье много некорректных сравнений потребность на 4-1 кварталы - 19-20 млрд м3 - правильно. нехватка 4 млрд м3 - некорректная математика.
Во-первых остатков в хранилищах намного меньше - время от времени забывают, что 6 млрд - это технологические остатки, они неподъемные. опять еще 4 млрд м3 остатков - это газ чужих компаний. кому они продадут его - вопрос открыт.
С другой стороны - почему не считают собственную добычу? за 2 квартала еще 10 млрд м3 добудут.
продажа газа по 7 грн при спотовой 30 - это НЕ убытки Нафтогаза, максимум это можно назвать недополученной прибылью, за исключением случаев, когда Нафтогаз будет покупать по 30 и продавать по 7 - возможно такой ситуации не будет вообще. Нафтогаз кстати и продает газ не населению по спотовым ценам.
убытки Нафтогаза 19 млрд грн - это вообще чистая манипуляция для профанов. кстати, во что Нафтогазу обошлось списание долгов Фирташу - подозрительный молчок
как по мне, Нафтогаз, точнее Витренко хочет провернуть какую-то аферу, прикрываясь липовыми цифрами. наблюдаемс...
Shaman написав:.. пелеты, потенциал которых у нас просто огромный, уголь, да и дрова тоже - видов топлива много..
чудес не бывает. Вообще не бывает. Сено после уборки зерновых является природным сидератом (удобрением), - перегнивая, оно отдает энергию обратно в землю. В противном случае земля быстро истощается, как в случае с дичью всякой под биотопливо. Когда земля истощена ее нужно чем то удобрить. Тадам! тадам! - удобрением производимым из газа. Замкнутый круг. Отходы с делового леса идут на деревообрабатывающие комбинаты, коих у нас штук десять и они хавают капец сколько. Останавливает комбинаты, нафиг та мебель и ОСП?
Shaman написав:.. в это же статье - потребление Польши - 21-22 млрд м3 в год. в 1,5 раза меньше, чем у нас
поляки исторически углем топили, потому и цифры такие. Гуглите потребление угля польскими домохозяйствами
учитывая, что у нас нет гарантированных поставок газа - точнее, на данный момент отдельные личности пытаются использовать газовую дубинку, нам критически необходимо свести к минимуму импорт газа - двумя путями - ростом добычи и снижением потребления.
но у нас нет угля. Вы просто предлагаете мерзнуть, безальтернативно. Предложите уже лучше свалить со страны туда, где теплее или где можно больше заработать, чтобы было чем башлять. Можете крутить по ТВ немецкий ролик, где бабушка греется в темноте свечами и чаем (как она сделала чай так и не понял) а можно, наконец, что-то сделать, чтобы собственную добычу увеличить. Угля и газа.
change_pm написав:Тобто замість того, що казати Україна повинна вкладати грощі в видобуток нафти і газу, ти нас в солому заганяєш?!?!
Я мав сумніви хто ти... але тепер 100500 % зрозуміло, що ти рашинська шкура під ніком Ukrainian
Кому ще вигідно, що б ми соломою топили, а не забезпечили себе газом + ще продавали Йоропі?
Данці паразити замість того щоб нарощувати видобуток нафти та газу вони своє населення в солому заганяють, а могли б в Європу газ продавати.
На сьогодні в Данії працює більше 10 тис. фермерських котлів на соломі (0,1-1,0 МВт) та близько 55 котельних в системі централізованого теплопостачання (0,5-12 МВт). Крім того, 8 ТЕЦ (2-28 МВте) й 4 електростанції разом із соломою використовують деревну тріску, ТПВ або викопні палива (вугілля, природний газ).
Если кому-то интересно, кажется, Газпром продавил ускоренную сертификацию СП-2 и уже начал заполнять первую нитку. Притом, что Дания почему-то дала полный одобрямс пока почему-то только на вторую нитку.