Додано: Пон 04 жов, 2021 16:20

NatiK написав: "На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема.

Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн.

Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі.

Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень."

https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/ "На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема.Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн.Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі.Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень."

что-то в статье много некорректных сравненийпотребность на 4-1 кварталы - 19-20 млрд м3 - правильно.нехватка 4 млрд м3 - некорректная математика.Во-первых остатков в хранилищах намного меньше - время от времени забывают, что 6 млрд - это технологические остатки, они неподъемные. опять еще 4 млрд м3 остатков - это газ чужих компаний. кому они продадут его - вопрос открыт.С другой стороны - почему не считают собственную добычу? за 2 квартала еще 10 млрд м3 добудут.продажа газа по 7 грн при спотовой 30 - это НЕ убытки Нафтогаза, максимум это можно назвать недополученной прибылью, за исключением случаев, когда Нафтогаз будет покупать по 30 и продавать по 7 - возможно такой ситуации не будет вообще. Нафтогаз кстати и продает газ не населению по спотовым ценам.убытки Нафтогаза 19 млрд грн - это вообще чистая манипуляция для профанов.кстати, во что Нафтогазу обошлось списание долгов Фирташу - подозрительный молчоккак по мне, Нафтогаз, точнее Витренко хочет провернуть какую-то аферу, прикрываясь липовыми цифрами. наблюдаемс...