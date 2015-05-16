RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:04

  sequence написав:
  Shaman написав:..
в это же статье - потребление Польши - 21-22 млрд м3 в год. в 1,5 раза меньше, чем у нас

поляки исторически углем топили, потому и цифры такие. Гуглите потребление угля польскими домохозяйствами

учитывая, что у нас нет гарантированных поставок газа - точнее, на данный момент отдельные личности пытаются использовать газовую дубинку, нам критически необходимо свести к минимуму импорт газа - двумя путями - ростом добычи и снижением потребления.
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 04 жов, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 29.09.19
Подякував: 144 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:04

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема.
Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн.
Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі.
Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень."
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/
NatiK
 
Повідомлень: 23
З нами з: 01.02.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:06

  GADFLY написав:
  Shaman написав:
  GADFLY написав:
15 ярдов на население. Нормально так. В Польше в 2-3 раза меньше, если мне память не изменяет..

в это же статье - потребление Польши - 21-22 млрд м3 в год. в 1,5 раза меньше, чем у нас

я говорю ПРО НАСЕЛЕНИЕ))

я ж не спорю, просто привел другие данные по Польше.
сколько потребляет население - не знаю :D
Shaman
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 29.09.19
Подякував: 144 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:20

  NatiK написав:"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема.
Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн.
Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі.
Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень."
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/

что-то в статье много некорректных сравнений :(
потребность на 4-1 кварталы - 19-20 млрд м3 - правильно.
нехватка 4 млрд м3 - некорректная математика.

Во-первых остатков в хранилищах намного меньше - время от времени забывают, что 6 млрд - это технологические остатки, они неподъемные. опять еще 4 млрд м3 остатков - это газ чужих компаний. кому они продадут его - вопрос открыт.

С другой стороны - почему не считают собственную добычу? за 2 квартала еще 10 млрд м3 добудут.

продажа газа по 7 грн при спотовой 30 - это НЕ убытки Нафтогаза, максимум это можно назвать недополученной прибылью, за исключением случаев, когда Нафтогаз будет покупать по 30 и продавать по 7 - возможно такой ситуации не будет вообще. Нафтогаз кстати и продает газ не населению по спотовым ценам.

убытки Нафтогаза 19 млрд грн - это вообще чистая манипуляция для профанов.
кстати, во что Нафтогазу обошлось списание долгов Фирташу - подозрительный молчок :D

как по мне, Нафтогаз, точнее Витренко хочет провернуть какую-то аферу, прикрываясь липовыми цифрами. наблюдаемс...
Shaman
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 29.09.19
Подякував: 144 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:34

  Shaman написав:..
пелеты, потенциал которых у нас просто огромный, уголь, да и дрова тоже - видов топлива много..

чудес не бывает. Вообще не бывает. Сено после уборки зерновых является природным сидератом (удобрением), - перегнивая, оно отдает энергию обратно в землю. В противном случае земля быстро истощается, как в случае с дичью всякой под биотопливо. Когда земля истощена ее нужно чем то удобрить. Тадам! тадам! - удобрением производимым из газа. Замкнутый круг.
Отходы с делового леса идут на деревообрабатывающие комбинаты, коих у нас штук десять и они хавают капец сколько. Останавливает комбинаты, нафиг та мебель и ОСП?
sequence
 
Повідомлень: 5846
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:34

  Shaman написав:
  sequence написав:
  Shaman написав:..
в это же статье - потребление Польши - 21-22 млрд м3 в год. в 1,5 раза меньше, чем у нас

поляки исторически углем топили, потому и цифры такие. Гуглите потребление угля польскими домохозяйствами

учитывая, что у нас нет гарантированных поставок газа - точнее, на данный момент отдельные личности пытаются использовать газовую дубинку, нам критически необходимо свести к минимуму импорт газа - двумя путями - ростом добычи и снижением потребления.

но у нас нет угля. Вы просто предлагаете мерзнуть, безальтернативно. Предложите уже лучше свалить со страны туда, где теплее или где можно больше заработать, чтобы было чем башлять. Можете крутить по ТВ немецкий ролик, где бабушка греется в темноте свечами и чаем (как она сделала чай так и не понял)
а можно, наконец, что-то сделать, чтобы собственную добычу увеличить. Угля и газа.
sequence
 
Повідомлень: 5846
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:52

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  change_pm написав:Тобто замість того, що казати Україна повинна вкладати грощі в видобуток нафти і газу, ти нас в солому заганяєш?!?!

Я мав сумніви хто ти... але тепер 100500 % зрозуміло, що ти рашинська шкура під ніком Ukrainian

Кому ще вигідно, що б ми соломою топили, а не забезпечили себе газом + ще продавали Йоропі?

Данці паразити замість того щоб нарощувати видобуток нафти та газу вони своє населення в солому заганяють, а могли б в Європу газ продавати. :lol:

На сьогодні в Данії працює більше 10 тис. фермерських котлів на соломі (0,1-1,0 МВт) та близько 55 котельних в системі централізованого теплопостачання (0,5-12 МВт). Крім того, 8 ТЕЦ (2-28 МВте) й 4 електростанції разом із соломою використовують деревну тріску, ТПВ або викопні палива (вугілля, природний газ).
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10186
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:52

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Если кому-то интересно, кажется, Газпром продавил ускоренную сертификацию СП-2 и уже начал заполнять первую нитку. Притом, что Дания почему-то дала полный одобрямс пока почему-то только на вторую нитку.
sequence
 
Повідомлень: 5846
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 112113114115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
1 2638
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 11:55
tobias
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 12, 13, 14
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
133 31501
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 бер, 2021 19:18
Zebra
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 6213
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98849)
04.10.2021 18:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.