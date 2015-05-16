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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:53
Страны Европы должны признать атомную энергетику зеленой ввиду отсутствия выбросов парниковых газов, полагают во Франции.
Франция и Испания намерены инициировать реформу энергетического рынка Евросоюза. Она будет включать введение регулируемых тарифов для потребителей, чьи счета за электричество только в результате сентябрьского взлета цен на газ выросли на 400-500 евро в год. Об этом сказал после прибытия на заседание Еврогруппы в Люксембурге министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает ТАСС в понедельник, 4 октября.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:30
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