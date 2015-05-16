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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:53

Страны Европы должны признать атомную энергетику зеленой ввиду отсутствия выбросов парниковых газов, полагают во Франции.
Франция и Испания намерены инициировать реформу энергетического рынка Евросоюза. Она будет включать введение регулируемых тарифов для потребителей, чьи счета за электричество только в результате сентябрьского взлета цен на газ выросли на 400-500 евро в год. Об этом сказал после прибытия на заседание Еврогруппы в Люксембурге министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает ТАСС в понедельник, 4 октября.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:30

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Хабы 110 евро. 1350 дол ща 1000 кубов
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:05

Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:13

  sani_2012 написав:Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...

*Відправлено з Чату

а что с ураном то делать будем? запилим в Чернобыле газовые центрифуги??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:30

  sequence написав:а что с ураном то делать будем? запилим в Чернобыле газовые центрифуги??

Продавать будем ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:33

  sequence написав: а что с ураном то делать будем?

как что делать ? «Літаки летять – будемо всіх бомбить» (с) сами-знаете-кто
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:46

  sani_2012 написав:Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...

*Відправлено з Чату

Украина в августе 2021г сократила добычу природного газа по сравнению с августом прошлого года на 2% (28 млн куб м) - до 1,68 млрд куб м. Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО «Оператор ГТС Украины».
Наибольшее снижение, уже традиционно, показывает государственное АО «Укргаздобыча» - компания в августе 2021г добыла 1,15 млрд куб м газа, на 4% меньше, чем в прошлом году.

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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:47

Водород можно смешивать с газом ( только трубы внутри должны быть обработанны )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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