Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Страны Европы должны признать атомную энергетику зеленой ввиду отсутствия выбросов парниковых газов, полагают во Франции. Франция и Испания намерены инициировать реформу энергетического рынка Евросоюза. Она будет включать введение регулируемых тарифов для потребителей, чьи счета за электричество только в результате сентябрьского взлета цен на газ выросли на 400-500 евро в год. Об этом сказал после прибытия на заседание Еврогруппы в Люксембурге министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает ТАСС в понедельник, 4 октября.
Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...
sani_2012 написав:Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...
sani_2012 написав:Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...
Украина в августе 2021г сократила добычу природного газа по сравнению с августом прошлого года на 2% (28 млн куб м) - до 1,68 млрд куб м. Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО «Оператор ГТС Украины». Наибольшее снижение, уже традиционно, показывает государственное АО «Укргаздобыча» - компания в августе 2021г добыла 1,15 млрд куб м газа, на 4% меньше, чем в прошлом году.