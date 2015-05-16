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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 114115116117>
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:53

Страны Европы должны признать атомную энергетику зеленой ввиду отсутствия выбросов парниковых газов, полагают во Франции.
Франция и Испания намерены инициировать реформу энергетического рынка Евросоюза. Она будет включать введение регулируемых тарифов для потребителей, чьи счета за электричество только в результате сентябрьского взлета цен на газ выросли на 400-500 евро в год. Об этом сказал после прибытия на заседание Еврогруппы в Люксембурге министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщает ТАСС в понедельник, 4 октября.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:30

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Хабы 110 евро. 1350 дол ща 1000 кубов
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:05

Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:13

  sani_2012 написав:Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...

*Відправлено з Чату

а что с ураном то делать будем? запилим в Чернобыле газовые центрифуги??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:30

  sequence написав:а что с ураном то делать будем? запилим в Чернобыле газовые центрифуги??

Продавать будем ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:33

  sequence написав: а что с ураном то делать будем?

как что делать ? «Літаки летять – будемо всіх бомбить» (с) сами-знаете-кто
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:46

  sani_2012 написав:Украина должна дальше развивать разветку и добычу газа, нефти ;разведку и добычу Урана ; увеличение выработки электроэнергии ( это все актуально и дальше будет актуально ) ; ( было бы желание , как говориться )...

*Відправлено з Чату

Украина в августе 2021г сократила добычу природного газа по сравнению с августом прошлого года на 2% (28 млн куб м) - до 1,68 млрд куб м. Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО «Оператор ГТС Украины».
Наибольшее снижение, уже традиционно, показывает государственное АО «Укргаздобыча» - компания в августе 2021г добыла 1,15 млрд куб м газа, на 4% меньше, чем в прошлом году.

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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:47

Водород можно смешивать с газом ( только трубы внутри должны быть обработанны )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 03:45

В Паллоневе, заболоченном районе на юге Финляндии, планируют построить солнечную электростанцию мощностью 500 МВт.

Об этом сообщает PV Magazine, передает сайт Сегодня.

На данном этапе власти рассматривают проект солнечной электростанции, который разрабатывает специально созданная компания ATP Palloneva.

«Мы хотим завершить процесс получения разрешений в течение следующего года или в первой половине 2023 года, что позволит нам получить финансирование сразу после этого. Если все пойдет хорошо, строительство электростанции может начаться в 2023 году, а завершение планируется в 2024 году», — сказал Ард де Пут, владелец голландской компании De Vrije Wind BV, которой принадлежит треть ATP.

Строительством солнечной электростанции занимается международный консорциум. В него входят: голландская De Vrije Wind, финские компании Kaskisten Tuulivoima Oy и Kauhanummi Oy.

Также, они намерены построить в этом районе ветровую электростанцию мощностью 45 МВт и инвестировать в оба объекта в общей сложности 400 млн евро. Солнечный парк займет 500 га заброшенных торфяников.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:40

zrada )))

change_pm
 
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