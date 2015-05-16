Додано: Сер 06 жов, 2021 16:34

постращалине сказали про важный нюанс - зима 2020-21 была с точки зрения расхода газа аномально длинной. морозы были уже в ноябре и продолжались до марта. и апрель был холодный. в предыдущие 3 года морозы были от силы в двух месяцахсобственно, почему в Европе запасы закончились - из-за длинной зимыпридется экономить. вплоть до снижения норматива теплоносителей. у меня батареи надо было прикручивать - топили, как не в себя, особенно в теплую погоду.и все-таки надо было ограничить объем газа, которые Нафтогаз поставит по льготной цене - это дало бы эффект. а так населению сжигай газ - не хочу, все по 8 грн.и кстати, куда газ в металлургии??? мартены нафиг - пускай стоят, пока газ не придет в себя. домны вроде бы уже все перевели на пылеугольное вдувание. или не все?не нашу повестку дня чувак отрабатывает...