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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:50

change_pm
Данські нищеброди топлять соломою (і не хоче нарочувати видобування Данія) а українські гонорові місчани з «Ірпеней» хочуть газу. :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:34

  change_pm написав:

постращали :D
не сказали про важный нюанс - зима 2020-21 была с точки зрения расхода газа аномально длинной. морозы были уже в ноябре и продолжались до марта. и апрель был холодный. в предыдущие 3 года морозы были от силы в двух месяцах
собственно, почему в Европе запасы закончились - из-за длинной зимы

придется экономить. вплоть до снижения норматива теплоносителей. у меня батареи надо было прикручивать - топили, как не в себя, особенно в теплую погоду.

и все-таки надо было ограничить объем газа, которые Нафтогаз поставит по льготной цене - это дало бы эффект. а так населению сжигай газ - не хочу, все по 8 грн.

и кстати, куда газ в металлургии??? мартены нафиг - пускай стоят, пока газ не придет в себя. домны вроде бы уже все перевели на пылеугольное вдувание. или не все?

не нашу повестку дня чувак отрабатывает...
Shaman
 
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