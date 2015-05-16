RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:01

  Denik написав:
  Первый написав:вде якраз породило ці проблеми. без енергосистеми залишимося, хто різницю буде компенсувати?

Немає ніякої проблем зараз просто обмежується виробництво. За обмеження ніхто сплачувати не збирається. Зате при найгіршій погоді виробництво все одно буде ненульовим, а суттєвим.
Саме ВДЕ (ну і звісно базова атомна генерація + Укргідроенерго) скоріш за все дозволять Україні пройти енергетичну кризу в Європі, створену Путіним, без особливих збитків та ще й з тарифом 1,44/1,68 для населення.


як зелена генерація з тарифом до 7 грн за квт дозволяє без особливих збитків пройти кризу та ще й з тарифом 1,44/1,68 для населення?

ps зараз виробництво не обмежується. обмежувалося сонце. сонця зимою майже не має. за обмеження сплачується.
ви взагалі не в матеріалі
Первый
 
Повідомлень: 16446
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:21

  Denik написав: Може тому, що мені дуже з аукціоном підвезло.

Это, кстати, ключевой признак всей вашей "аналитики": берёте единичный пример и делаете из него глобальный вывод. А мы тут хором недоумеваем, как такое вообще можно было придумать.
juristkostya
 
Повідомлень: 3746
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 03:27

  orest написав:П.С. Оце вони зараз лікті кусають, що вкладалися не в розвиток видобутку нафти-газу з отриманих на халяву родовищ, а вкладалися в сонячні батареї :mrgreen:


А разве они хоть чтото вкладывали? Все это в кредит покупались, под гарантии государства, да еще и с преференциями по налогам. А выплачивается кредит за счет зеленого тарифа, т.е. из госбюджета и кармана пересичных в виде безумных тарифов. Было бы вообще удивительно, если бы они хоть чтото вкладывали или строили. Говорят у них принцип - ничего не вкладывать в отжатые предприятия и бизнес, а доить их в ноль, пока не развалятся, после чего повесить долги на шею государству и умыть руки.

Учитывая, что газ добывается по 1 гривне, а продается по 8-20 грн, основной доход газовым баронам идет в гривне. А значит выгоды им от дорогого доллара нет - меньше смогут валюты за границу вывести. Вот в этом очевидно и причина дорогой гривны по отношению к доллару. Если ситуация с газом изменится то и курс низким держать уже не будут.

Пересичным дорогая гривна ничего кроме убытков и проблем не приносит. Т.к. цены на местном рынке растут как на дрожжах, независимо от того в какой валюте их считать. Об этом уже выше писали.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 26.06.21
Подякував: 33 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:37

  Denik написав:
  Первый написав:вде якраз породило ці проблеми. без енергосистеми залишимося, хто різницю буде компенсувати?

Немає ніякої проблем зараз просто обмежується виробництво. За обмеження ніхто сплачувати не збирається. Зате при найгіршій погоді виробництво все одно буде ненульовим, а суттєвим.
Саме ВДЕ (ну і звісно базова атомна генерація + Укргідроенерго) скоріш за все дозволять Україні пройти енергетичну кризу в Європі, створену Путіним, без особливих збитків та ще й з тарифом 1,44/1,68 для населення.


Кризис в первую очередь устроили сами европейцы отказавшись от долговременных контрактов в пользу спотовых цен. Кстати,Газпром в этом году скорее всего установит новый рекорд по обьемам газа поставленного в Европу и пользуясь ситуацией отобьет все уплаченные ранее штрафы, а вот почему поставки "дешевого" СПГ из США и Катара сократились, очень интересно ...
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ціни на ф'ючерси на газ у країнах Європи різко знизились
https://suspilne.media/169867-cini-na-gaz-u-evropi-rizko-obvalilisa/
Про це свідчать дані, оприлюднені європейській біржі ICE. Під час торгів 7 жовтня котирування знижувалися до рівня нижче 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Зокрема, станом на ранок ф’ючерсний контракт на листопад поставку однієї мегават-години газу на нідерландський хаб TTF коштував 90 євро. Відтак тисяча кубометрів блакитного палива коштувала 1095 доларів.


https://skeptik.com.ua/tsena-na-gaz-v-evrope-upala-nizhe-tysyachi-dollarov/


Биржевая цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В течение недели топливо торговалось выше этой отметки.

Об этом сообщает Скептик со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Сообщается, что цена на газ продолжает снижаться и по состоянию на 10:30 по киевскому времени опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. В ходе сегодняшних итогов цена уже опускалась до 973 долларов.
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1335 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:56

а вот и первые ласточки дорого газа

всем дуют в уши, что коммуналка не подорожает зимой, нуну...

Озвучен прогноз по росту цены на хлеб в Украине

"Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. По нашим оценкам, при пиковых значениях цен на энергоносители их доля в цене буханки вырастет до 15-20%", – подчеркнул он.

По данным Дученко, 90% крупных и большинство малых хлебопекарных предприятий используют газ для производства хлеба и хлебобулочных изделий, при этом в структуре энергопотребления предприятий отрасли 60% составляет газ, а электроэнергия – 40%.

Среди других факторов роста цен на хлеб глава ВАП назвал также подорожание сахара и растительного масла вдвое, рост цен на пшеницу за год на 27-29% – с 6,05-6,6 тыс. грн/тонну до 7,7-8,5 тыс. грн/тонну, и уровень инфляции в годовом измерении в размере более 10%.

"Не хотелось бы озвучивать "страшные" цифры, однако роста цен минимум на 10-25% избежать вряд ли удастся", – подчеркнул президент ВАП.


уже через пару месяцев батон будет стоить $1
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 07 жов, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 3814
З нами з: 25.02.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 02:01

  Xenon написав:а вот и первые ласточки дорого газа
всем дуют в уши, что коммуналка не подорожает зимой, нуну...
уже через пару месяцев батон будет стоить $1

Я может быть ошибаюсь, но, по-моему, дорогой газ вторичен, а первичным является отказ от золотого стандарта в 1971 году, 50-летие которого без излишнего шума отметили в августе этого года:
https://finance.rambler.ru/markets/4702 ... to-dalshe/

Именно после этого инфляция резко выросла в США, после чего, была экспортирована с отвязанным от золота долларом по всему миру, что видно по графику инфляции 1972-1983 годов в США:
https://fred.stlouisfed.org/series/FPCPITOTLZGUSA

Тогда инфляцию в США, которая доходила до двухзначных цифр, объясняли примерно также дорогой нефтью из-за эмбарго арабских стран и противоборством капиталистической и социалистической систем, хотя, на самом деле, именно в это время перекраивали валютные курсы, что закрепили в соглашении 1976 года на Ямайке.
Сейчас эмбарго и противоборства нет, зато взамен их в утешение дан коронавирус, которым и пользуйтесь.
И будет хорошо, если ведущие мировые центробанки недалеко и на непродолжительное время уйдут от целевого уровня инфляции, а именно 2%.
А то ведь вчера в США подняли потолок госдолга, то есть смогут допечать еще 480 млрд.долл. до 3 декабря 2021 года:
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/de ... 1030851156

Таким образом, запасайтесь, на всякий случай, чаем и малиной, пока и они не подорожали :(
Igneus
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 29.08.18
Подякував: 642 раз.
Подякували: 529 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 120121122123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
1 2672
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 11:55
tobias
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 12, 13, 14
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
133 31569
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 бер, 2021 19:18
Zebra
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 6234
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2310)
08.10.2021 00:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.