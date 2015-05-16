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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:41

  Investor_K написав:Как бы энергии закупить прозапас?

опоздали, надо было, когда газ был по 2000 :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:18

  vitaliian написав:Давление на лопасти нужно.

Днепр подойдёт )))

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:54

Есть резон закидывать крыши домов ( частных ) солнечными панелями , ( даже без аккумуляторов ) ; солнечные панели до 20 лет служат ( если физически не повредятся ); есть тены на 300-600 ватт 12-24 вольта ( бойлер и батареи днём можно закипятить ) ; не долговечны это аккумуляторы ( 5-6 лет и дорогие ); ( я имею ввиду напрямую без аккумуляторов прямо к тенам запитать ) ; лично не пробывал ( может есть у кого такой опыт ? )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:09

  sani_2012 написав:Есть резон закидывать крыши домов ( частных ) солнечными панелями , ( даже без аккумуляторов ) ; солнечные панели до 20 лет служат ( если физически не повредятся ); есть тены на 300-600 ватт 12-24 вольта ( бойлер и батареи днём можно закипятить ) ; не долговечны это аккумуляторы ( 5-6 лет и дорогие ); ( я имею ввиду напрямую без аккумуляторов прямо к тенам запитать ) ; лично не пробывал ( может есть у кого такой опыт ? )

*Відправлено з Чату

Имхо, для подогрева лучше солнечный (тепловой) коллектор
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:19

  Вкладчик1234 написав:Имхо, для подогрева лучше солнечный (тепловой) коллектор

С проводами проще , чем с трубами ( коллектора дороже наверно )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:18

  sani_2012 написав:
  Вкладчик1234 написав:Имхо, для подогрева лучше солнечный (тепловой) коллектор

С проводами проще , чем с трубами ( коллектора дороже наверно )

*Відправлено з Чату


нет смысла, через 5 лет окупятся вложения в коллектор и установку (монтаж), к этому времени он проржавеет насквозь и как итог -проще купить бойлер
prodigy
 
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