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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:41
Investor_K написав:
Как бы энергии закупить прозапас?
опоздали, надо было, когда газ был по 2000
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:18
vitaliian написав:
Давление на лопасти нужно.
Днепр подойдёт )))*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 09 жов, 2021 18:54
Есть резон закидывать крыши домов ( частных ) солнечными панелями , ( даже без аккумуляторов ) ; солнечные панели до 20 лет служат ( если физически не повредятся ); есть тены на 300-600 ватт 12-24 вольта ( бойлер и батареи днём можно закипятить ) ; не долговечны это аккумуляторы ( 5-6 лет и дорогие ); ( я имею ввиду напрямую без аккумуляторов прямо к тенам запитать ) ; лично не пробывал ( может есть у кого такой опыт ? )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 09 жов, 2021 19:09
sani_2012 написав:
Есть резон закидывать крыши домов ( частных ) солнечными панелями , ( даже без аккумуляторов ) ; солнечные панели до 20 лет служат ( если физически не повредятся ); есть тены на 300-600 ватт 12-24 вольта ( бойлер и батареи днём можно закипятить ) ; не долговечны это аккумуляторы ( 5-6 лет и дорогие ); ( я имею ввиду напрямую без аккумуляторов прямо к тенам запитать ) ; лично не пробывал ( может есть у кого такой опыт ? )*Відправлено з Чату
Имхо, для подогрева лучше солнечный (тепловой) коллектор
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Додано: Суб 09 жов, 2021 19:19
Вкладчик1234 написав:
Имхо, для подогрева лучше солнечный (тепловой) коллектор
С проводами проще , чем с трубами ( коллектора дороже наверно )*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:18
sani_2012 написав: Вкладчик1234 написав:
Имхо, для подогрева лучше солнечный (тепловой) коллектор
С проводами проще , чем с трубами ( коллектора дороже наверно )*Відправлено з Чату
нет смысла, через 5 лет окупятся вложения в коллектор и установку (монтаж), к этому времени он проржавеет насквозь и как итог -проще купить бойлер
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