опоздали, надо было, когда газ был по 2000
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:41
Додано: Суб 09 жов, 2021 17:18
Днепр подойдёт )))
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 09 жов, 2021 18:54
Есть резон закидывать крыши домов ( частных ) солнечными панелями , ( даже без аккумуляторов ) ; солнечные панели до 20 лет служат ( если физически не повредятся ); есть тены на 300-600 ватт 12-24 вольта ( бойлер и батареи днём можно закипятить ) ; не долговечны это аккумуляторы ( 5-6 лет и дорогие ); ( я имею ввиду напрямую без аккумуляторов прямо к тенам запитать ) ; лично не пробывал ( может есть у кого такой опыт ? )
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 09 жов, 2021 19:09
Имхо, для подогрева лучше солнечный (тепловой) коллектор
Додано: Суб 09 жов, 2021 19:19
С проводами проще , чем с трубами ( коллектора дороже наверно )
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 09 жов, 2021 20:18
нет смысла, через 5 лет окупятся вложения в коллектор и установку (монтаж), к этому времени он проржавеет насквозь и как итог -проще купить бойлер
Додано: Вів 12 жов, 2021 07:04
ШМИГАЛЬ: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВІД СИНХРОНІЗАЦІЇ ОЕС З ENTSO-E СТАНОВЛЯТЬ ОРІЄНТОВНО $1,5 МЛРД ЩОРОКУ
Інтеграція енергосистеми відіграє ключову роль в енергетичній безпеці України та всього Європейського континенту загалом. Від’єднання від РФ приведе до втрати Росією стратегічного впливу на енергетичну галузь в Україні та Європі. Очікується, що майбутня синхронізація ОЕС України з ENTSO-E повинна суттєво посилити її стійкість, загальний технологічний рівень експлуатації та рівень безпеки постачання електроенергії. «Росія вдавалась, вдається і буде вдаватись до енергетичного шантажу на різних рівнях. Зараз ми це бачимо на прикладі газового шантажу довкола «Північного потоку-2».
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