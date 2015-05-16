Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Есть резон закидывать крыши домов ( частных ) солнечными панелями , ( даже без аккумуляторов ) ; солнечные панели до 20 лет служат ( если физически не повредятся ); есть тены на 300-600 ватт 12-24 вольта ( бойлер и батареи днём можно закипятить ) ; не долговечны это аккумуляторы ( 5-6 лет и дорогие ); ( я имею ввиду напрямую без аккумуляторов прямо к тенам запитать ) ; лично не пробывал ( может есть у кого такой опыт ? )
sani_2012 написав:Есть резон закидывать крыши домов ( частных ) солнечными панелями , ( даже без аккумуляторов ) ; солнечные панели до 20 лет служат ( если физически не повредятся ); есть тены на 300-600 ватт 12-24 вольта ( бойлер и батареи днём можно закипятить ) ; не долговечны это аккумуляторы ( 5-6 лет и дорогие ); ( я имею ввиду напрямую без аккумуляторов прямо к тенам запитать ) ; лично не пробывал ( может есть у кого такой опыт ? )
ШМИГАЛЬ: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВІД СИНХРОНІЗАЦІЇ ОЕС З ENTSO-E СТАНОВЛЯТЬ ОРІЄНТОВНО $1,5 МЛРД ЩОРОКУ
Інтеграція енергосистеми відіграє ключову роль в енергетичній безпеці України та всього Європейського континенту загалом. Від’єднання від РФ приведе до втрати Росією стратегічного впливу на енергетичну галузь в Україні та Європі. Очікується, що майбутня синхронізація ОЕС України з ENTSO-E повинна суттєво посилити її стійкість, загальний технологічний рівень експлуатації та рівень безпеки постачання електроенергії. «Росія вдавалась, вдається і буде вдаватись до енергетичного шантажу на різних рівнях. Зараз ми це бачимо на прикладі газового шантажу довкола «Північного потоку-2». https://kosatka.media/uk/category/elekt ... -ezhegodno
Компании отраслей промышленности, где в себестоимости товаров, минимум, 7% занимает цена на газ, в ноябре при нынешних ценах за кубометр газа будут убыточными, а в ноябре-декабре ожидаются остановки предприятий и снижение мощностей, сообщил председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник.
"В августе по цене на газ произошел переломный момент, она достигла 14 тыс. грн за куб. В сентябре около 40% исследуемых отраслей были убыточными из-за высокой цены на газ, а в октябре убытки, как ожидается, покажут 60%. При нынешней цене на газ 100% исследуемых отраслей будут убыточными", – сказал Олейник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в кулуарах Киевского международного экономического форума.
Выручка от экспорта электроэнергии упала с начала года на 8% Украина в январе-сентябре 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 8% (на $16,38 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $189,2 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина. Согласно им, в Венгрию за девять месяцев поставлено электроэнергии на $76,32 млн, Польшу – на $54,26 млн, Румынию – на $36,49 млн, другие страны – на $22,15 млн. В том числе в сентябре 2021 года на экспорт поставлено электроэнергии на $26,14 млн против $9,29 млн – в сентябре прошлого года
Denik, извините, но снова вспоминаются ваши одухотворенные комментарии о сказочном будущем нашей энергетики на восточноевропейском рынке, расходящиеся с будничной реальностью. В светлое будущее мы верим все. Только я считаю, что на него нужно тяжело работать, а не уповать на факторы, которыми мы не управляем (типа высоких цен на руду, которые сегодня есть, а завтра - нет)
Выручка от экспорта электроэнергии упала с начала года на 8% Украина в январе-сентябре 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 8% (на $16,38 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $189,2 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина. Согласно им, в Венгрию за девять месяцев поставлено электроэнергии на $76,32 млн, Польшу – на $54,26 млн, Румынию – на $36,49 млн, другие страны – на $22,15 млн. В том числе в сентябре 2021 года на экспорт поставлено электроэнергии на $26,14 млн против $9,29 млн – в сентябре прошлого года
Denik, извините, но снова вспоминаются ваши одухотворенные комментарии о сказочном будущем нашей энергетики на восточноевропейском рынке, расходящиеся с будничной реальностью. В светлое будущее мы верим все. Только я считаю, что на него нужно тяжело работать, а не уповать на факторы, которыми мы не управляем (типа высоких цен на руду, которые сегодня есть, а завтра - нет)
это же экспорт из Бурштына. а если подсоединим ОЭС - то здесь потенциал для экспорта существенно выше - у нас сейчас работает 50% имеющихся мощностей. надо только качество э/энергии подтянуть.
Всемирный банк оценивает экономические преимущества от синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E ориентировочно в 1,5 млрд долларов ежегодно. Об этом и других фактах о присоединении ОЭС Украины к европейской сети премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время мероприятия «Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости».
Он выделил 5 основных преимуществ, которые сопровождают процесс подготовки к присоединению и последствия такой интеграции:
энергетическая независимость и безопасность;
прозрачность и демонополизация;
экспортные возможности;
декарбонизация;
обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий.
«В нашем видении присоединение к энергосистеме Европы это очень практичный шаг. Всемирный банк оценивает экономические преимущества от синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E ориентировочно в 1,5 млрд долларов ежегодно», – заявил он.
Интеграция энергосистемы играет ключевую роль в энергетической безопасности Украины и всего европейского континента в целом. Ожидается, что будущая синхронизация ОЭС Украины с ENTSO-E должна существенно усилить ее устойчивость, общий технологический уровень эксплуатации и уровень безопасности поставок электроэнергии.
«Мы предложим европейским партнерам создать стратегический энергетический диалог высокого уровня для привлечения государств-членов ЕС между Украиной и ЕС. Ведь необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы, которое бы охватывало не только вопрос транспортировки газа, но и синхронизацию наших электросетей, декарбонизацию экономики», – подчеркнул премьер.
Синхронизация сыграет ключевые роль в энергетической безопасности и безопасности поставки для Центральной и Восточной Европы. Важно завершить синхронизацию сетей до 2023 года, а возможно и с опережением графика. Параллельный режим с ENTSO-E позволит нарастить торговлю электроэнергией со странами ЕС за счет более эффективного использования имеющихся энергетических мощностей страны.
Возрастет инвестиционная привлекательность Украины и откроет большой рынок электроэнергии для европейских компаний.
Шмыгаль также отметил, что в долгосрочной перспективе ENTSO-E является ключом к декарбонизации сектора и достижения климатической нейтральности Европы в целом. «Мы занимаемся справедливой трансформацией угольной отрасли. Украинская энергетика является одной из самых декарбонизированных на европейском континенте – доля возобновляемой и атомной генерации достигает 70%».
В 2020 году Укрэнерго совместно с Энергоатомом влючило в работу воздушную линию 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская, которая сняла ограничения для выдачи мощностей Запорожской АЭС. Для модернизации системы диспетчерского управления разработаны и проведены заводские испытания системы мониторинга переходных режимов, внедрение которой повысит надежность и безопасность работы энергосистемы.
«В этом году также мы успешно провели переговоры со Всемирным банком по модернизационного проекта для Укргидроэнерго более чем 200 млн долларов. Предусмотрено установление систем аккумулирования энергии. Мы уверенно идем к интеграции и надеемся на политическую поддержку в ЕС», – подытожил премьер.