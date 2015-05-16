Всемирный банк оценивает экономические преимущества от синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E ориентировочно в 1,5 млрд долларов ежегодно. Об этом и других фактах о присоединении ОЭС Украины к европейской сети премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время мероприятия «Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости».







Он выделил 5 основных преимуществ, которые сопровождают процесс подготовки к присоединению и последствия такой интеграции:



энергетическая независимость и безопасность;



прозрачность и демонополизация;



экспортные возможности;



декарбонизация;



обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий.



«В нашем видении присоединение к энергосистеме Европы это очень практичный шаг. Всемирный банк оценивает экономические преимущества от синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E ориентировочно в 1,5 млрд долларов ежегодно», – заявил он.



Интеграция энергосистемы играет ключевую роль в энергетической безопасности Украины и всего европейского континента в целом. Ожидается, что будущая синхронизация ОЭС Украины с ENTSO-E должна существенно усилить ее устойчивость, общий технологический уровень эксплуатации и уровень безопасности поставок электроэнергии.



«Мы предложим европейским партнерам создать стратегический энергетический диалог высокого уровня для привлечения государств-членов ЕС между Украиной и ЕС. Ведь необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы, которое бы охватывало не только вопрос транспортировки газа, но и синхронизацию наших электросетей, декарбонизацию экономики», – подчеркнул премьер.



Синхронизация сыграет ключевые роль в энергетической безопасности и безопасности поставки для Центральной и Восточной Европы. Важно завершить синхронизацию сетей до 2023 года, а возможно и с опережением графика. Параллельный режим с ENTSO-E позволит нарастить торговлю электроэнергией со странами ЕС за счет более эффективного использования имеющихся энергетических мощностей страны.



Возрастет инвестиционная привлекательность Украины и откроет большой рынок электроэнергии для европейских компаний.



Шмыгаль также отметил, что в долгосрочной перспективе ENTSO-E является ключом к декарбонизации сектора и достижения климатической нейтральности Европы в целом. «Мы занимаемся справедливой трансформацией угольной отрасли. Украинская энергетика является одной из самых декарбонизированных на европейском континенте – доля возобновляемой и атомной генерации достигает 70%».



В 2020 году Укрэнерго совместно с Энергоатомом влючило в работу воздушную линию 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская, которая сняла ограничения для выдачи мощностей Запорожской АЭС. Для модернизации системы диспетчерского управления разработаны и проведены заводские испытания системы мониторинга переходных режимов, внедрение которой повысит надежность и безопасность работы энергосистемы.



«В этом году также мы успешно провели переговоры со Всемирным банком по модернизационного проекта для Укргидроэнерго более чем 200 млн долларов. Предусмотрено установление систем аккумулирования энергии. Мы уверенно идем к интеграции и надеемся на политическую поддержку в ЕС», – подытожил премьер.