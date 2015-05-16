Не только качество подтянуть, но также сбыт найти и доставить. А это легче сказать, чем сделать.
О 50% - тоже желаемое за действительное. Что-то из разряда "мы можем выпускать 200 самолетов в год". Ну как можем - в смысле, ангары для этого есть и слайды такие можно нарисовать
Софистика - вы поняли, о чем я
PS: Denik, вы видели эти расчеты WB, или 1,5 млрд - это со слов Шмыгаля? В перспективе у нас и ВВП 2024-го будет выше ВВП 2019-го на 40% (не забыли, надеюсь, стратегию "+40% за 5 лет"), а в реальности по итогам 2021-го к 2019-му идем где-то от -0,4 до -0,7%...