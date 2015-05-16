RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 122123124125
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 19:16

  Shaman написав:это же экспорт из Бурштына. а если подсоединим ОЭС - то здесь потенциал для экспорта существенно выше - у нас сейчас работает 50% имеющихся мощностей. надо только качество э/энергии подтянуть


Не только качество подтянуть, но также сбыт найти и доставить. А это легче сказать, чем сделать.

О 50% - тоже желаемое за действительное. Что-то из разряда "мы можем выпускать 200 самолетов в год". Ну как можем - в смысле, ангары для этого есть и слайды такие можно нарисовать

  Shaman написав:а работать надо не тяжело, а качественно ;)


Софистика - вы поняли, о чем я :)

PS: Denik, вы видели эти расчеты WB, или 1,5 млрд - это со слов Шмыгаля? В перспективе у нас и ВВП 2024-го будет выше ВВП 2019-го на 40% (не забыли, надеюсь, стратегию "+40% за 5 лет"), а в реальности по итогам 2021-го к 2019-му идем где-то от -0,4 до -0,7%...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11317
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2605 раз.
Подякували: 5680 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 09:34

  prodigy написав:
  sani_2012 написав:
  Вкладчик1234 написав:Имхо, для подогрева лучше солнечный (тепловой) коллектор
С проводами проще , чем с трубами ( коллектора дороже наверно )

*Відправлено з Чату
нет смысла, через 5 лет окупятся вложения в коллектор и установку (монтаж), к этому времени он проржавеет насквозь и как итог -проще купить бойлер

Не факт. Мой приятель живет в Израиле уже 10 лет в 10этажном доме с коллектором, ни разу за это время его не меняли, специально узнавал. А солнце там кусачее.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18348
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2244 раз.
Подякували: 2988 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 122123124125
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці 1, 2
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
16 3182
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 16:33
Starikan
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 12, 13, 14
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
133 31801
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 бер, 2021 19:18
Zebra
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 6295
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99303)
14.10.2021 10:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.