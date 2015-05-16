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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 12 жов, 2021 19:16
Shaman написав:
это же экспорт из Бурштына. а если подсоединим ОЭС - то здесь потенциал для экспорта существенно выше - у нас сейчас работает 50% имеющихся мощностей. надо только качество э/энергии подтянуть
Не только качество подтянуть, но также сбыт найти и доставить. А это легче сказать, чем сделать.
О 50% - тоже желаемое за действительное. Что-то из разряда "мы можем выпускать 200 самолетов в год". Ну как можем - в смысле, ангары для этого есть и слайды такие можно нарисовать
Shaman написав:
а работать надо не тяжело, а качественно
Софистика - вы поняли, о чем я
PS: Denik
, вы видели эти расчеты WB, или 1,5 млрд - это со слов Шмыгаля? В перспективе у нас и ВВП 2024-го будет выше ВВП 2019-го на 40% (не забыли, надеюсь, стратегию "+40% за 5 лет"), а в реальности по итогам 2021-го к 2019-му идем где-то от -0,4 до -0,7%...
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Додано: Чет 14 жов, 2021 09:34
prodigy написав: sani_2012 написав: Вкладчик1234 написав:
Имхо, для подогрева лучше солнечный (тепловой) коллектор
С проводами проще , чем с трубами ( коллектора дороже наверно )*Відправлено з Чату
нет смысла, через 5 лет окупятся вложения в коллектор и установку (монтаж), к этому времени он проржавеет насквозь и как итог -проще купить бойлер
Не факт. Мой приятель живет в Израиле уже 10 лет в 10этажном доме с коллектором, ни разу за это время его не меняли, специально узнавал. А солнце там кусачее и вода 60-80 град.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 19:24
Starikan
климат другой. сухие грунт и воздух. Это не Украина.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 22:09
swan forever написав:Starikan
климат другой. сухие грунт и воздух. Это не Украина.
При чем тут грунт?
А вообще коллекторы делаются из нержавеющих материалов.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 07:08
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что у Европы достаточно запасов газа на зиму. Она отметила, что нынешние объемы запасов являются «ограниченными, но достаточными для того, чтобы покрыть потребности европейцев».
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