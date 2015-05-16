Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Shaman написав:это же экспорт из Бурштына. а если подсоединим ОЭС - то здесь потенциал для экспорта существенно выше - у нас сейчас работает 50% имеющихся мощностей. надо только качество э/энергии подтянуть
Не только качество подтянуть, но также сбыт найти и доставить. А это легче сказать, чем сделать.
О 50% - тоже желаемое за действительное. Что-то из разряда "мы можем выпускать 200 самолетов в год". Ну как можем - в смысле, ангары для этого есть и слайды такие можно нарисовать
Shaman написав:а работать надо не тяжело, а качественно
Софистика - вы поняли, о чем я
PS: Denik, вы видели эти расчеты WB, или 1,5 млрд - это со слов Шмыгаля? В перспективе у нас и ВВП 2024-го будет выше ВВП 2019-го на 40% (не забыли, надеюсь, стратегию "+40% за 5 лет"), а в реальности по итогам 2021-го к 2019-му идем где-то от -0,4 до -0,7%...
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что у Европы достаточно запасов газа на зиму. Она отметила, что нынешние объемы запасов являются «ограниченными, но достаточными для того, чтобы покрыть потребности европейцев».
Ukrainian написав:ШМИГАЛЬ: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВІД СИНХРОНІЗАЦІЇ ОЕС З ENTSO-E СТАНОВЛЯТЬ ОРІЄНТОВНО $1,5 МЛРД ЩОРОКУ
Інтеграція енергосистеми відіграє ключову роль в енергетичній безпеці України та всього Європейського континенту загалом. Від’єднання від РФ приведе до втрати Росією стратегічного впливу на енергетичну галузь в Україні та Європі. Очікується, що майбутня синхронізація ОЕС України з ENTSO-E повинна суттєво посилити її стійкість, загальний технологічний рівень експлуатації та рівень безпеки постачання електроенергії. «Росія вдавалась, вдається і буде вдаватись до енергетичного шантажу на різних рівнях. Зараз ми це бачимо на прикладі газового шантажу довкола «Північного потоку-2». https://kosatka.media/uk/category/elekt ... -ezhegodno
скільки буде коштувати пересіченому розсинхронізація з РФ і синхронізація з ЄС, е.е. буде 5 грн КВт, чи 6 ?
Ukrainian написав:ШМИГАЛЬ: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВІД СИНХРОНІЗАЦІЇ ОЕС З ENTSO-E СТАНОВЛЯТЬ ОРІЄНТОВНО $1,5 МЛРД ЩОРОКУ
Інтеграція енергосистеми відіграє ключову роль в енергетичній безпеці України та всього Європейського континенту загалом. Від’єднання від РФ приведе до втрати Росією стратегічного впливу на енергетичну галузь в Україні та Європі. Очікується, що майбутня синхронізація ОЕС України з ENTSO-E повинна суттєво посилити її стійкість, загальний технологічний рівень експлуатації та рівень безпеки постачання електроенергії. «Росія вдавалась, вдається і буде вдаватись до енергетичного шантажу на різних рівнях. Зараз ми це бачимо на прикладі газового шантажу довкола «Північного потоку-2». https://kosatka.media/uk/category/elekt ... -ezhegodno
скільки буде коштувати пересіченому розсинхронізація з РФ і синхронізація з ЄС, е.е. буде 5 грн КВт, чи 6 ?
сова не треснула после натягивания на глобус???
при чем здесь цена э/энергии и рассинхрон с бСССР? цена для населения у нас низкая, потому что играем в популизм. и кстати, на РДН такая высокая цена, потому что дешевая атомная туда или не попадает, или по сложным схемам.
если синхронизируемся с Европой, то есть большая вероятность, что будем производить больше э/энергии - мощности есть. чем больше производим, тем меньше перепад в выработке - тем стабильней цена.