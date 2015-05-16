Додано: Суб 16 жов, 2021 19:09

Shaman

Компания «Газпром» может отказаться от увеличения поставок в Европу из-за приоритета закачки ресурсов в российские подземные хранилища газа (ПХГ), считает президент Института энергетики и финансов, экономист Марсель Салихов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что компания в этом году добыла рекордное количество газа, но, так как спрос рекордно вырос, на отопление Европы энергоносителей может не хватить.

Он уточнил, что «Газпром» может пойти на переговоры об увеличении поставок, но их исход неизвестен. Дело в том, что, по его словам, компания в этом году добыла рекордное количество газа, но резко вырос и спрос: поставки на внутренние рынки увеличились на 20 процентов в сравнении с прошлым годом и на 7 процентов по сравнению с 2019-м.



«Понятно, что есть еще и закачка в российские ПХГ — перед началом отопительного сезона всегда создается большой резерв для внутреннего потребления.





Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - По данным на конец июня, "Газпром" успел восполнить почти половину от рекордного отбора минувшей зимы. Об этом сообщается в квартальном отчете "Газпрома". Впрочем, августовское ЧП на производстве концерна в Новом Уренгое сильно затруднит дальнейшую подготовку к новой зиме.



Как сообщалось, за сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ были отобраны рекордные 60,957 млрд куб. м газа при общем уровне оперативных запасов на начало сезона отбора 72,322 млрд куб. м.



Задание к новой зиме составляет 72,638 млрд куб. м активного газа.



"По состоянию на 30.06.2021 объем закачанного газа в ПХГ составил 25,356 млрд куб. м", - сообщила компания в свежем квартальном отчете.



06 Октября 2021, 15:44ЭнергетикаНовости

"Газпром" продолжает закачку в ПХГ России

В августе "Газпром" говорил, что компания планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке — 72,6 миллиарда кубометров.



На территории РФ расположены 25 подземных хранилища газа с суммарной активной емкостью 65,2 млрд м3.



Всего в мире действует более 600 подземных хранилищ газа общей активной ёмкостью порядка 340 млрд м³.





Украина – страна с большим потенциалом хранения природного газа. В собственности государства находится 13 подземных хранилищ газа (ПХГ), способных накопить примерно столько же, сколько потребляет вся страна в течение года - 32 млрд кубометров "голубого топлива".