Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Shaman написав:это же экспорт из Бурштына. а если подсоединим ОЭС - то здесь потенциал для экспорта существенно выше - у нас сейчас работает 50% имеющихся мощностей. надо только качество э/энергии подтянуть
Не только качество подтянуть, но также сбыт найти и доставить. А это легче сказать, чем сделать.
О 50% - тоже желаемое за действительное. Что-то из разряда "мы можем выпускать 200 самолетов в год". Ну как можем - в смысле, ангары для этого есть и слайды такие можно нарисовать
Shaman написав:а работать надо не тяжело, а качественно
Софистика - вы поняли, о чем я
PS: Denik, вы видели эти расчеты WB, или 1,5 млрд - это со слов Шмыгаля? В перспективе у нас и ВВП 2024-го будет выше ВВП 2019-го на 40% (не забыли, надеюсь, стратегию "+40% за 5 лет"), а в реальности по итогам 2021-го к 2019-му идем где-то от -0,4 до -0,7%...
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что у Европы достаточно запасов газа на зиму. Она отметила, что нынешние объемы запасов являются «ограниченными, но достаточными для того, чтобы покрыть потребности европейцев».
Ukrainian написав:ШМИГАЛЬ: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВІД СИНХРОНІЗАЦІЇ ОЕС З ENTSO-E СТАНОВЛЯТЬ ОРІЄНТОВНО $1,5 МЛРД ЩОРОКУ
Інтеграція енергосистеми відіграє ключову роль в енергетичній безпеці України та всього Європейського континенту загалом. Від’єднання від РФ приведе до втрати Росією стратегічного впливу на енергетичну галузь в Україні та Європі. Очікується, що майбутня синхронізація ОЕС України з ENTSO-E повинна суттєво посилити її стійкість, загальний технологічний рівень експлуатації та рівень безпеки постачання електроенергії. «Росія вдавалась, вдається і буде вдаватись до енергетичного шантажу на різних рівнях. Зараз ми це бачимо на прикладі газового шантажу довкола «Північного потоку-2». https://kosatka.media/uk/category/elekt ... -ezhegodno
скільки буде коштувати пересіченому розсинхронізація з РФ і синхронізація з ЄС, е.е. буде 5 грн КВт, чи 6 ?
Ukrainian написав:ШМИГАЛЬ: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ВІД СИНХРОНІЗАЦІЇ ОЕС З ENTSO-E СТАНОВЛЯТЬ ОРІЄНТОВНО $1,5 МЛРД ЩОРОКУ
Інтеграція енергосистеми відіграє ключову роль в енергетичній безпеці України та всього Європейського континенту загалом. Від’єднання від РФ приведе до втрати Росією стратегічного впливу на енергетичну галузь в Україні та Європі. Очікується, що майбутня синхронізація ОЕС України з ENTSO-E повинна суттєво посилити її стійкість, загальний технологічний рівень експлуатації та рівень безпеки постачання електроенергії. «Росія вдавалась, вдається і буде вдаватись до енергетичного шантажу на різних рівнях. Зараз ми це бачимо на прикладі газового шантажу довкола «Північного потоку-2». https://kosatka.media/uk/category/elekt ... -ezhegodno
скільки буде коштувати пересіченому розсинхронізація з РФ і синхронізація з ЄС, е.е. буде 5 грн КВт, чи 6 ?
сова не треснула после натягивания на глобус???
при чем здесь цена э/энергии и рассинхрон с бСССР? цена для населения у нас низкая, потому что играем в популизм. и кстати, на РДН такая высокая цена, потому что дешевая атомная туда или не попадает, или по сложным схемам.
если синхронизируемся с Европой, то есть большая вероятность, что будем производить больше э/энергии - мощности есть. чем больше производим, тем меньше перепад в выработке - тем стабильней цена.
когда обсуждается вопрос существенного удорожания газа в Европе из-за того, что РФ снизила поставки, нигде не поднимается - а куда девается газ? это не уголь, который можно складировать. сниженные поставки осуществляются газа уже больше, чем полгода. опять же, все оперируют общими фразами, не встречал сводных данных по объемам экспорта и транзита из РФ.
если его не поставляют в Европу и к нам, куда его закачивают? в хранилища в России? никогда не слышал о больших хранилищах в РФ, хотя конечно не значит, что их
моя версия - а может нехватка газа - это объективная реальность? и газа действительно недостаточно, а русские просто делают хорошую мину при плохой игре? как такая версия?
и все таки надо бы европейцам проверить, как велась биржевая торговля газом - не удивлюсь, если высокие котировки давали неизвестные фирмы с непонятными владельцами
Shaman Компания «Газпром» может отказаться от увеличения поставок в Европу из-за приоритета закачки ресурсов в российские подземные хранилища газа (ПХГ), считает президент Института энергетики и финансов, экономист Марсель Салихов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что компания в этом году добыла рекордное количество газа, но, так как спрос рекордно вырос, на отопление Европы энергоносителей может не хватить. Он уточнил, что «Газпром» может пойти на переговоры об увеличении поставок, но их исход неизвестен. Дело в том, что, по его словам, компания в этом году добыла рекордное количество газа, но резко вырос и спрос: поставки на внутренние рынки увеличились на 20 процентов в сравнении с прошлым годом и на 7 процентов по сравнению с 2019-м.
«Понятно, что есть еще и закачка в российские ПХГ — перед началом отопительного сезона всегда создается большой резерв для внутреннего потребления.
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - По данным на конец июня, "Газпром" успел восполнить почти половину от рекордного отбора минувшей зимы. Об этом сообщается в квартальном отчете "Газпрома". Впрочем, августовское ЧП на производстве концерна в Новом Уренгое сильно затруднит дальнейшую подготовку к новой зиме.
Как сообщалось, за сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ были отобраны рекордные 60,957 млрд куб. м газа при общем уровне оперативных запасов на начало сезона отбора 72,322 млрд куб. м.
Задание к новой зиме составляет 72,638 млрд куб. м активного газа.
"По состоянию на 30.06.2021 объем закачанного газа в ПХГ составил 25,356 млрд куб. м", - сообщила компания в свежем квартальном отчете.
06 Октября 2021, 15:44ЭнергетикаНовости "Газпром" продолжает закачку в ПХГ России В августе "Газпром" говорил, что компания планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке — 72,6 миллиарда кубометров.
На территории РФ расположены 25 подземных хранилища газа с суммарной активной емкостью 65,2 млрд м3.
Всего в мире действует более 600 подземных хранилищ газа общей активной ёмкостью порядка 340 млрд м³.
Украина – страна с большим потенциалом хранения природного газа. В собственности государства находится 13 подземных хранилищ газа (ПХГ), способных накопить примерно столько же, сколько потребляет вся страна в течение года - 32 млрд кубометров "голубого топлива".