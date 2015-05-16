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Ринок енергоносіїв в контексті
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Додано: Суб 16 жов, 2021 20:01
Ukrainian написав:Shaman
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06 Октября 2021, 15:44ЭнергетикаНовости
"Газпром" продолжает закачку в ПХГ России
В августе "Газпром" говорил, что компания планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке — 72,6
миллиарда кубометров.На территории РФ расположены 25 подземных хранилища газа с суммарной активной емкостью [b]65,2
млрд м3.[/b]
Всего в мире действует более 600 подземных хранилищ газа общей активной ёмкостью порядка 340 млрд м³.
Украина – страна с большим потенциалом хранения природного газа. В собственности государства находится 13 подземных хранилищ газа (ПХГ), способных накопить примерно столько же, сколько потребляет вся страна в течение года - 32 млрд кубометров "голубого топлива".
один из ответов. цифры чуть не стыкуются, но порядок ясен
экономики в этих действиях мало, но формальный повод для снижения поставок есть
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Додано: Суб 16 жов, 2021 20:21
Shaman
65 це дані за 2012
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