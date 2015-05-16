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Ukrainian написав:Shaman ... 06 Октября 2021, 15:44ЭнергетикаНовости "Газпром" продолжает закачку в ПХГ России В августе "Газпром" говорил, что компания планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке — 72,6 миллиарда кубометров.
На территории РФ расположены 25 подземных хранилища газа с суммарной активной емкостью [b]65,2 млрд м3.[/b]
Всего в мире действует более 600 подземных хранилищ газа общей активной ёмкостью порядка 340 млрд м³.
Украина – страна с большим потенциалом хранения природного газа. В собственности государства находится 13 подземных хранилищ газа (ПХГ), способных накопить примерно столько же, сколько потребляет вся страна в течение года - 32 млрд кубометров "голубого топлива".
один из ответов. цифры чуть не стыкуются, но порядок ясен
экономики в этих действиях мало, но формальный повод для снижения поставок есть
Витренко принял у Коболева эстафету под названием "кто больше наобещает" - не получилось с 15 млрд нарастить до 20, значит нужно наращивать с 13 до 24 Было бы оч. круто, но насколько достижимо?..
"Нафтогаз Украины" ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд куб. м до 24 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК Юрий Витренко в ходе проходящего в Киеве в среду Украинского газового инвестиционного конгресса. По его словам, производство газа целесообразно развивать как на суше, так и на шельфе при себестоимости его добычи до $160 за 1 тыс. куб. м, при этом у НАК есть проекты дешевле этой себестоимости. Витренко также отметил, что компания будет стараться привлекать международные инвестиции для развития украинской газодобычи. "Наша задача состоит не в том, чтобы конкурировать с другими компаниями, а в том, чтобы стать платформой для привлечения инвестиций в газовую отрасль", - сказал он. Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% которого принадлежит "Нафтогазу", в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 14,233 млрд куб. м, в т.ч. товарного газа – на 1,3% (на 0,173 млрд куб. м), до 13,448 млрд куб. м. "Укргазвыдобування" в январе-сентябре 2021 года сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,204 млрд куб. м, в т.ч. добычу товарного газа – на 4,8% (на 0,484 млрд куб. м), до 9,652 млрд куб.