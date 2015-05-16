Литва, яка закликала Україну не брати електроенергію із Білоруської АЕС, різко збільшила споживання білоруської електроенергії.



19 березня Президент Литви Гітанас Науседа закликав Україну не купувати електроенергію із Білоруської АЕС (дехто інтерпретував це, як зупинити зовсім імпорт із Білорусі). Зрештою у травні цього року імпорт із Білорусі був заборонений і така заборона у нас діє до сьогодні.



Проте сама Литва не стала забороняти перетоки білоруської електроенергії. Хоча по документах це оформлялося, як імпорт через Латвію, але фізично у Литву заходила електроенергія із Білорусі - всі це бачили і це розуміли, а міністр енергетики Литви визнавав публічно, що Литва споживає е/е із Білоруської АЕС.



Після завершення ремонту, 4 жовтня перший блок Білоруської АЕС був знову включений у мережу, а 12 жовтня енергоблок вийшов на свою потужність - 1170 МВт.



Саме 4 жовтня розпочалося різке збільшення перетоків електроенергії до Литви. Якщо у вересні перетоки були на рівні 100-300 МВт у год., то у другій половині жовтня були понад 500 МВт у год. А 19 жовтня був максимальний показник за останні півроку - 814 МВт у годину білоруської електроенергії заходило у Литву. Очевидно, що і зараз в Литву значні обсяги електроенергії поступають із Білоруської АЕС, проти якоі, як ми чули, бореться Литва.



Також на початку жовтня Литва вдвічі збільшила імпорт електроенергії із РФ (із Калінінграда).



Після заборони імпорту білоруської е/е в Україну ринок Балтії став єдиним ринком для Білорусі. Це, очевидно, посилило переговорну позицію покупців і щодо ціни для балтійських країн.



Хороший повчальний кейс про дуже прагматичну політику заради своїх національних економічних інтересів. Думаю, у Литви цієї зими буде все добре, без серйозних ризиків дефіциту електроенергії.