Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
sequence написав: теплокоммунэнерго, увы, не может по взмаху волшебной палочки, включать-выключать тепло. Это вам не на котле регулятор подкрутить. Верить прогнозу погоды это хорошо, когда этот прогноз на 2 дня, а подготовка идет несколько недель. Все, что выше 2х дней прогноза, 50/50 - или сбудется или не сбудется. В конце октября, скорее не сбудется. Смотрите теорию хаоса
Його не потрібно підключати, тому що за три дні до цього рішення було на користь не включати тому як тепло, стало ще тепліше то треба просто заробити, палити можна меньш а нарахувати більш. Дивитися потрібно не теорію хаосу, а з розумом. Інакше і через 50 років будете гадати тут на кавовій гущі. Газ дорогий, його немає - брехня.
Прораб написав:.. Дивитися потрібно не теорію хаосу, а з розумом. ..
ну так розум нам говорит - если дома холодно, то надо как то греться. Люди пишут у некоторых дома 13 градусов утром на кухне. Давайте не мелочиться а всю зиму попробуем пропетлять на кондерах - газ же дорогой. Не только лишь у всех получится выжить - ну ничего страшного, газ сэкономим.
Прораб написав:.. Дивитися потрібно не теорію хаосу, а з розумом. ..
ну так розум нам говорит - если дома холодно, то надо как то греться. Люди пишут у некоторых дома 13 градусов утром на кухне. Давайте не мелочиться а всю зиму попробуем пропетлять на кондерах - газ же дорогой. Не только лишь у всех получится выжить - ну ничего страшного, газ сэкономим.
Понеділок уже 1..6, середня 3.5 С Крім того система опалення інерційна, а ще тре прогріти будівлі, що теж не один день... Але то таке, можна ще було 3 дня зекономити на здоров"ї громадян, особливо в розпал ковідної епідемії.
Прораб написав:.. Дивитися потрібно не теорію хаосу, а з розумом. ..
ну так розум нам говорит - если дома холодно, то надо как то греться. Люди пишут у некоторых дома 13 градусов утром на кухне. Давайте не мелочиться а всю зиму попробуем пропетлять на кондерах - газ же дорогой. Не только лишь у всех получится выжить - ну ничего страшного, газ сэкономим.
Ось якщо розум говорить там де холодно - там і вмикайте. Як у дітей, якщо опік то наступного разу потрібно чекати поки охолоне. А не тикатись кожен раз, як дурне кошеня. Саме такими бредовими з року в рік постулатами і живе країна.
Прораб написав:.. Дивитися потрібно не теорію хаосу, а з розумом. ..
ну так розум нам говорит - если дома холодно, то надо как то греться. Люди пишут у некоторых дома 13 градусов утром на кухне. Давайте не мелочиться а всю зиму попробуем пропетлять на кондерах - газ же дорогой. Не только лишь у всех получится выжить - ну ничего страшного, газ сэкономим.
да ладно, у меня на даче, когда приезжаю 14, и ещё передайте им пусть окно закроют...
Витренко принял у Коболева эстафету под названием "кто больше наобещает" - не получилось с 15 млрд нарастить до 20, значит нужно наращивать с 13 до 24 Было бы оч. круто, но насколько достижимо?..
"Нафтогаз Украины" ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд куб. м до 24 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК Юрий Витренко в ходе проходящего в Киеве в среду Украинского газового инвестиционного конгресса. По его словам, производство газа целесообразно развивать как на суше, так и на шельфе при себестоимости его добычи до $160 за 1 тыс. куб. м, при этом у НАК есть проекты дешевле этой себестоимости. Витренко также отметил, что компания будет стараться привлекать международные инвестиции для развития украинской газодобычи. "Наша задача состоит не в том, чтобы конкурировать с другими компаниями, а в том, чтобы стать платформой для привлечения инвестиций в газовую отрасль", - сказал он. Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% которого принадлежит "Нафтогазу", в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 14,233 млрд куб. м, в т.ч. товарного газа – на 1,3% (на 0,173 млрд куб. м), до 13,448 млрд куб. м. "Укргазвыдобування" в январе-сентябре 2021 года сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,204 млрд куб. м, в т.ч. добычу товарного газа – на 4,8% (на 0,484 млрд куб. м), до 9,652 млрд куб.
Литва, яка закликала Україну не брати електроенергію із Білоруської АЕС, різко збільшила споживання білоруської електроенергії.
19 березня Президент Литви Гітанас Науседа закликав Україну не купувати електроенергію із Білоруської АЕС (дехто інтерпретував це, як зупинити зовсім імпорт із Білорусі). Зрештою у травні цього року імпорт із Білорусі був заборонений і така заборона у нас діє до сьогодні.
Проте сама Литва не стала забороняти перетоки білоруської електроенергії. Хоча по документах це оформлялося, як імпорт через Латвію, але фізично у Литву заходила електроенергія із Білорусі - всі це бачили і це розуміли, а міністр енергетики Литви визнавав публічно, що Литва споживає е/е із Білоруської АЕС.
Після завершення ремонту, 4 жовтня перший блок Білоруської АЕС був знову включений у мережу, а 12 жовтня енергоблок вийшов на свою потужність - 1170 МВт.
Саме 4 жовтня розпочалося різке збільшення перетоків електроенергії до Литви. Якщо у вересні перетоки були на рівні 100-300 МВт у год., то у другій половині жовтня були понад 500 МВт у год. А 19 жовтня був максимальний показник за останні півроку - 814 МВт у годину білоруської електроенергії заходило у Литву. Очевидно, що і зараз в Литву значні обсяги електроенергії поступають із Білоруської АЕС, проти якоі, як ми чули, бореться Литва.
Також на початку жовтня Литва вдвічі збільшила імпорт електроенергії із РФ (із Калінінграда).
Після заборони імпорту білоруської е/е в Україну ринок Балтії став єдиним ринком для Білорусі. Це, очевидно, посилило переговорну позицію покупців і щодо ціни для балтійських країн.
Хороший повчальний кейс про дуже прагматичну політику заради своїх національних економічних інтересів. Думаю, у Литви цієї зими буде все добре, без серйозних ризиків дефіциту електроенергії.
Украинский рынок электроэнергии далек от имплементации стандартов Европейского Союза, синхронизация украинских электросетей с европейскими “остается отдаленной перспективой”. Об этом глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил на IV Форуме ассоциаций в Киеве, передает Интерфакс-Украина. “В сфере энергетики, газа, Украина широко имплементирует требования ЕС, и преимущества очевидны. Что касается рынка электроэнергии, он все еще далек от того, чтобы нормы ЕС были имплементированы, и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой, хотя технически это возможно. Необходим функционирующий рынок электроэнергии, настоящий действующий регулятор, вам необходим деолигархизированный рынок и т.д.”, — сказал Маасикас. Как сообщалось, ранее НЭК “Укрэнерго” представило предварительные результаты исследований, проведенных по заказу ENTSO-E, по статической и динамической устойчивости объединения ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы, которые подтвердили техническую возможность такого синхронного режима работы. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что этой зимой необходимо доказать способность энергетической системы Украины быть присоединенной к европейской сети ENTSO-E. Напомним, в июне 2017 года “Укрэнерго” подписало соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E. Конечный срок выполнения Украиной требований для присоединения ОЭС страны к энергосистеме континентальной Европы наступает в июле 2022 года. ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входит 41 системный оператор из 34 стран
А я предупреждал, что евробюрократы будут сдерживать наш экспортный потенциал, защищая интересы собственного бизнеса. Не говорите, что не предупреждал