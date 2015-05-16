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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 01 лис, 2021 12:34
Импорт ЭЭ остановили. Угля нет. Газа мало в хранилищах. Остановили экспорт энергетического угля из Параши. Будет интересно)))
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Додано: Вів 02 лис, 2021 06:34
GADFLY написав:
Импорт ЭЭ остановили. Угля нет. Газа мало в хранилищах. Остановили экспорт энергетического угля из Параши. Будет интересно)))
Комусь може і буде
сезон опалення розпочато або безвідходне енергонезалежне фермерське господарство
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Додано: Вів 02 лис, 2021 06:43
Газпром ни по чем! В Мариуполе люди утеплили дом и получили огромную выгоду
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:21
Я куею, дорогая редакция - внешние валютные займы для погащения операционной разницы в тарифе
НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.
По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.
Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.
Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”.
Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро.
Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году
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