НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.

Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”.

Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро.

Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году