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Я куею, дорогая редакция - внешние валютные займы для погащения операционной разницы в тарифе
НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах. По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк. Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”. Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро. Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году
zРадио написав:Я куею, дорогая редакция - внешние валютные займы для погащения операционной разницы в тарифе
НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах. По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк. Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”. Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро. Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году
спасибо Клюеву))) Его тема))) Остальные ее просто подхватили.
zРадио написав:Я куею, дорогая редакция - внешние валютные займы для погащения операционной разницы в тарифе
НЭК “Укрэнерго” размещает пятилетние “зеленые” еврооблигации на $825 млн под 6,875%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах. По данным собеседника агентства, итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк. Как сообщалось, в октябре кабинет министров предоставил “Укрэнерго” госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода определения) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) по “зеленому” тарифом”. Отметим, что “Укрэнерго” изначально планировало разместить облигации на сумму 500 млн. евро для расчетов с производителями “зеленой” электроэнергии. Однако задолженность перед владельцами электростанций, работающих по “зеленому тарифу”, росла и уже летом речь шла о выпуске облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией до 600 млн евро. Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд к 2029 году
я бы больше обратил внимание - вот он, дополнительный источник валюты, который давит на межбанк.
а по поводу рыночности тарифа - цена э/э на РДН с июля по ноябрь - с 1,45 грн/кВТ*ч без НДС - до 3,4 грн. до зеленого тарифа недалеко осталось