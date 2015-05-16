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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 11 лис, 2021 15:33
Вчера обрадовали в местном Облэнерго недостатком средств на балансе. Оказалось что электричество подорожало для юр лиц с 3.97 до 4.82.
За неделю до этого "радовали" тепловики. 1 Гкал подорожало с 1608 до 4434 (без НДС).
А обещали, что хуже не будет))
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Vint
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:38
Vint написав:
Вчера обрадовали в местном Облэнерго недостатком средств на балансе. Оказалось что электричество подорожало для юр лиц с 3.97 до 4.82.
За неделю до этого "радовали" тепловики. 1 Гкал подорожало с 1608 до 4434 (без НДС).
А обещали, что хуже не будет))
тут стараюсь отслеживать ситуациюhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5329481#p5329481
для одного месяца большой рост. а так динамика цены для ЮЛ без НДС к предыдущему месяцу
август +50коп
сентябрь +20 коп
октябрь +50 коп
ноябрь прогноз +50 коп
по теплу пока еще не в курсе. рост с октября или ноября?
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Shaman
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