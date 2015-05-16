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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:33

Вчера обрадовали в местном Облэнерго недостатком средств на балансе. Оказалось что электричество подорожало для юр лиц с 3.97 до 4.82.

За неделю до этого "радовали" тепловики. 1 Гкал подорожало с 1608 до 4434 (без НДС).

А обещали, что хуже не будет))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:38

  Vint написав:Вчера обрадовали в местном Облэнерго недостатком средств на балансе. Оказалось что электричество подорожало для юр лиц с 3.97 до 4.82.

За неделю до этого "радовали" тепловики. 1 Гкал подорожало с 1608 до 4434 (без НДС).

А обещали, что хуже не будет))

тут стараюсь отслеживать ситуацию
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5329481#p5329481

для одного месяца большой рост. а так динамика цены для ЮЛ без НДС к предыдущему месяцу
август +50коп
сентябрь +20 коп
октябрь +50 коп
ноябрь прогноз +50 коп

по теплу пока еще не в курсе. рост с октября или ноября?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:11

  Shaman написав:
  Vint написав:Вчера обрадовали в местном Облэнерго недостатком средств на балансе. Оказалось что электричество подорожало для юр лиц с 3.97 до 4.82.

За неделю до этого "радовали" тепловики. 1 Гкал подорожало с 1608 до 4434 (без НДС).

А обещали, что хуже не будет))

тут стараюсь отслеживать ситуацию
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5329481#p5329481

для одного месяца большой рост. а так динамика цены для ЮЛ без НДС к предыдущему месяцу
август +50коп
сентябрь +20 коп
октябрь +50 коп
ноябрь прогноз +50 коп

по теплу пока еще не в курсе. рост с октября или ноября?

30% объема тепла в октябре была по старой цене
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 01:31

Украина ведет переговоры с Катаром по поводу прямой поставки сжиженного газа. Об этом во время эфира программы "Право на власть" заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов, сообщает Укринформ.

"Мы действительно работаем над прямым контрактами с Катаром. Это непростая история, но мы действительно над этим работаем", – сказал Немчинов.
По его словам, "голубое топливо" из Катара будет поставляться через польские LNG-терминалы. Замминистра отметил, что для этого еще предстоит увеличить пропускную способность для транспортировки газа из Польши.
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