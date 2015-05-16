Додано: П'ят 12 лис, 2021 04:28

GADFLY написав: Импорт ЭЭ остановили. Угля нет. Газа мало в хранилищах. Остановили экспорт энергетического угля из Параши. Будет интересно))) Импорт ЭЭ остановили. Угля нет. Газа мало в хранилищах. Остановили экспорт энергетического угля из Параши. Будет интересно)))

Украина может столкнуться с дефицитом топлива предстоящей зимой. В новый отопительный сезон страна входит с рекордно низкими запасами угля и нехваткой средств у генерирующих компаний на закупку энергоносителей. Эксперты предупреждают, что для удовлетворения потребности в топливе Украине необходимо существенно наращивать импорт угля. В случае недопоставок топлива в стране вновь может быть объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике.По данным Государственной службы статистики Украины,запасы каменного угля в стране составляли 2,749 млн тонн. Это на 33% меньше, чем в прошлом году, и на 13,6% меньше, чем по состоянию на сентябрь.Украина обновила исторический рекорд по отсутствию угля в запасах.Так мало накануне зимы его еще никогда не было. Резервы на станциях сокращались до 0,7 млн т, примерно на миллион меньше, чем в прошлом году.Антрацита традиционно мало - 0,25 млн т. Но это даже выше показателя прошлого года