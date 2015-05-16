так виходить, ніби по губам провели ... валютою
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 14 лис, 2021 23:30
так виходить, ніби по губам провели ... валютою
Додано: Пон 15 лис, 2021 22:16
Крім нашого вугілля буде 7 кораблів, які вже прямують до наших портів і прибудуть найближчим часом», - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що вугілля, яке доставляється морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року. За його словами, у разі потреби морські поставки цього виду палива вирішить проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.
Додано: Пон 15 лис, 2021 23:08
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
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