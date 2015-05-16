RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:30

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав:ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в "зеленую" энергетику

Хто ці зелені «інвестори»?


Зображення

А почему эта выплата может на курс повлиять? Деньги-то в валюте пришли и уйдут в валюте.

так виходить, ніби по губам провели ... валютою
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26657
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1303 раз.
Подякували: 2162 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 22:16

Крім нашого вугілля буде 7 кораблів, які вже прямують до наших портів і прибудуть найближчим часом», - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що вугілля, яке доставляється морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року. За його словами, у разі потреби морські поставки цього виду палива вирішить проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10315
З нами з: 18.06.08
Подякував: 39 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:08

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Неплатник із Кабміну.Суд зобов’язав міністра енергетики сплатити газовий борг у розмірі 76 тисяч гривень.
Прораб
 
Повідомлень: 391
З нами з: 02.03.19
Подякував: 316 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 129130131132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці 1, 2
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
19 4429
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 10:33
Shaman
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 12, 13, 14
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
133 32565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 бер, 2021 19:18
Zebra
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 6440
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.