Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Крім нашого вугілля буде 7 кораблів, які вже прямують до наших портів і прибудуть найближчим часом», - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що вугілля, яке доставляється морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року. За його словами, у разі потреби морські поставки цього виду палива вирішить проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.
Ukrainian написав:Крім нашого вугілля буде 7 кораблів, які вже прямують до наших портів і прибудуть найближчим часом», - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що вугілля, яке доставляється морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року. За його словами, у разі потреби морські поставки цього виду палива вирішить проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.
Если, для Центрэнерго, значит спустят в унитаз и на имения за пределами Украины остатки бюджета. Гривне - усьо. Ибо это самые большие плательщики налогов в бюджет были предприятия ГМК, железной дороги, энергетики. Шахтам и добыче угля полный ППЦ. Это от лишнего свидетеля: https://censor.net/ru/news/3300049/kriz ... _kropachev
Ukrainian написав:Крім нашого вугілля буде 7 кораблів, які вже прямують до наших портів і прибудуть найближчим часом», - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що вугілля, яке доставляється морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року. За його словами, у разі потреби морські поставки цього виду палива вирішить проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.
якщо замовлять на новий рік, то припливе під березень.
Глава союза потребителей уже сейчас берется с высокой вероятностью предсказать рост тарифов на коммуналку.
"Запишите мои слова", - предлагает он.
Олег Попенко считает, что тарифы на коммуналку вырастут следующим образом:
на электроэнергию на 20-45% (частные потребители);
на электроэнергию на 50-70% до 6-7 грн ( бизнес);
на тепло и горячую воду на 50-70% ( они уже подняты но не введены в работу);
на услуги водоканалов - на 20-25% ( при плохих показателях и до 30%);
на услуги ЖЭКов до 10% ( и это без капитальных ремонтов);
газ для индивидуальных домохозяйств на 15-20% до 9 грн за 1 куб;
газ для ТКЭ на 30-50% до 8,5 грн за 1.м.куб.;
распределение газа на 40-60% до 4-5 грн в каждом районе отдельно.
"Наша зе-команда ВРУ уже не скрывают, что будут поднимать тарифы и даже не скрывают.., говорят на эфире, хотим чтобы тарифы росли ровным графиком каждые полгода... и ни слова о росте зарплат, пенсий, они об этом даже не думают... и не говорят", - сообщает Олег Попенко.
А кому и о чём говорить? У них уже закончился период бедности.