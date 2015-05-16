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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:30

  Цитрин написав:
  Ukrainian написав:ЕБРР может прекратить работу в Украине из-за блокирования Кабмином выплаты долга инвесторам в "зеленую" энергетику

Хто ці зелені «інвестори»?


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А почему эта выплата может на курс повлиять? Деньги-то в валюте пришли и уйдут в валюте.

так виходить, ніби по губам провели ... валютою
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 22:16

Крім нашого вугілля буде 7 кораблів, які вже прямують до наших портів і прибудуть найближчим часом», - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що вугілля, яке доставляється морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року. За його словами, у разі потреби морські поставки цього виду палива вирішить проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:08

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Неплатник із Кабміну.Суд зобов’язав міністра енергетики сплатити газовий борг у розмірі 76 тисяч гривень.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:56

  Ukrainian написав:Крім нашого вугілля буде 7 кораблів, які вже прямують до наших портів і прибудуть найближчим часом», - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що вугілля, яке доставляється морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року. За його словами, у разі потреби морські поставки цього виду палива вирішить проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.

Если, для Центрэнерго, значит спустят в унитаз и на имения за пределами Украины остатки бюджета.
Гривне - усьо.
Ибо это самые большие плательщики налогов в бюджет были предприятия ГМК, железной дороги, энергетики.
Шахтам и добыче угля полный ППЦ.
Это от лишнего свидетеля: https://censor.net/ru/news/3300049/kriz ... _kropachev

А это происходящеее на самом деле, с казённой добычью угля, на данный момент:
https://kvpu.org.ua/uk/news/4913-perekl ... e-vdastsia
https://kvpu.org.ua/uk/news/4949-shakht ... zarobliaty
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:10

  Прораб написав:Неплатник із Кабміну.Суд зобов’язав міністра енергетики сплатити газовий борг у розмірі 76 тисяч гривень.

в ЄС такий би міністр подав би у відставку
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:11

  Ukrainian написав:Крім нашого вугілля буде 7 кораблів, які вже прямують до наших портів і прибудуть найближчим часом», - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що вугілля, яке доставляється морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця поточного року. За його словами, у разі потреби морські поставки цього виду палива вирішить проблему його дефіциту на весь опалювальний сезон.

якщо замовлять на новий рік, то припливе під березень.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:51

https://www.mv.org.ua/news/260248-vsja_ ... cifry.html

Глава союза потребителей уже сейчас берется с высокой вероятностью предсказать рост тарифов на коммуналку.

"Запишите мои слова", - предлагает он.

Олег Попенко считает, что тарифы на коммуналку вырастут следующим образом:

на электроэнергию на 20-45% (частные потребители);

на электроэнергию на 50-70% до 6-7 грн ( бизнес);

на тепло и горячую воду на 50-70% ( они уже подняты но не введены в работу);

на услуги водоканалов - на 20-25% ( при плохих показателях и до 30%);

на услуги ЖЭКов до 10% ( и это без капитальных ремонтов);

газ для индивидуальных домохозяйств на 15-20% до 9 грн за 1 куб;

газ для ТКЭ на 30-50% до 8,5 грн за 1.м.куб.;

распределение газа на 40-60% до 4-5 грн в каждом районе отдельно.


"Наша зе-команда ВРУ уже не скрывают, что будут поднимать тарифы и даже не скрывают.., говорят на эфире, хотим чтобы тарифы росли ровным графиком каждые полгода... и ни слова о росте зарплат, пенсий, они об этом даже не думают... и не говорят", - сообщает Олег Попенко.

А кому и о чём говорить?
У них уже закончился период бедности.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:48

  flyman написав:
  Прораб написав:Неплатник із Кабміну.Суд зобов’язав міністра енергетики сплатити газовий борг у розмірі 76 тисяч гривень.

в ЄС такий би міністр подав би у відставку

В Европе такого наверно тоже нет:

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