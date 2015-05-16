RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:57

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Realist написав:Шановний Denik, чи могли б ви нам всім пояснити, а куди дівається надлишок електроенергії виробленої АЕС в Не пікові періоди споживання. На скільки я розумію, її потрібно кудись дівати/продавати. І ваші твердження про "перебути зиму на атомці" будуть справедливі тільки тоді, коли ми матимемо можливість балансувати нашу енергосистему. Тому питання: - хто купляє нашу електроенергію в Не пікові години?
Хоч я й не Денік
Є три варіанти, кожен з яких доповнює один одного
Перший - домовлятись з великими споживачами (металургійні комбінати, хлібзаводи , може ще якісь - максимум споживання робити в не пікові години, відпускаючи електроенергію по мінімальному тарифу)
Другий - акамуляторні гідро - тут відпускаючи енергію по 50% від мінімального тарифу
Третій - освітлення вулиць безкоштовно - в останню чергу .
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25286
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:22

  budivelnik написав:Хоч я й не Денік
Є три варіанти, кожен з яких доповнює один одного
Перший - домовлятись з великими споживачами (металургійні комбінати, хлібзаводи , може ще якісь - максимум споживання робити в не пікові години, відпускаючи електроенергію по мінімальному тарифу)
Другий - акамуляторні гідро - тут відпускаючи енергію по 50% від мінімального тарифу
Третій - освітлення вулиць безкоштовно - в останню чергу .


В анналах этой ветки где-то есть мое предложение еще от 2019-го увеличить генерацию дешевой атомной энергии с целью сократить производство дорогой балансирующей, а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы и стимулировать коммерческое потребление оооочень низким тарифом.

Сколько тогда было воя лессезферистов, социал-дарвинистов и прочих мамкиных атлантов - не передать. Опошлили все до back to USSR, а теперь то же самое предлагают, только уже как "костыль", а не "решение" :oops:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11702
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2769 раз.
Подякували: 6074 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:49

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы

Кстати, пролетая ночью над Европой с запада на восток , хорошо видно момент пересечения госграницы именно по освещению населенных пунктов и трасс))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5674
З нами з: 15.02.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:35

  Hotab написав:
  zРадио написав:а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы

Кстати, пролетая ночью над Европой с запада на восток , хорошо видно момент пересечения госграницы именно по освещению населенных пунктов и трасс))

А до речі - не так давно ( років 20 тому - ну може трошки більше ) все було практично навпаки ...
Вони цей час використали з толком - а у нас все ...
Puente
 
Повідомлень: 3480
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:15

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Хоч я й не Денік
Є три варіанти, кожен з яких доповнює один одного
Перший - домовлятись з великими споживачами (металургійні комбінати, хлібзаводи , може ще якісь - максимум споживання робити в не пікові години, відпускаючи електроенергію по мінімальному тарифу)
Другий - акамуляторні гідро - тут відпускаючи енергію по 50% від мінімального тарифу
Третій - освітлення вулиць безкоштовно - в останню чергу .


В анналах этой ветки где-то есть мое предложение еще от 2019-го увеличить генерацию дешевой атомной энергии с целью сократить производство дорогой балансирующей, а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы и стимулировать коммерческое потребление оооочень низким тарифом.

Сколько тогда было воя лессезферистов, социал-дарвинистов и прочих мамкиных атлантов - не передать. Опошлили все до back to USSR, а теперь то же самое предлагают, только уже как "костыль", а не "решение" :oops:
Для кожного рішення є свій унікальний час...
Я наприклад в 2016 ратував за електроліз води і закачування водню в газогони з метаном... тоді з мене навіть тут море експертів насміхались - а зараз водень це головний замінювач метану...
Станом на сьогодні я прихильник іншого рішення
Вітро+Сонячна генерація...при умові акамулюючих ємностей на кожній зеленій станції в розмірі 5-10% від добової генерації цієї станції....
Якщо не помиляюсь - ти був одним з яскравих критиків цієї пропозиції.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25286
З нами з: 15.01.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 133134135136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці 1, 2, 3, 4, 5
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
46 8114
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лис, 2021 10:48
kluychkooleg
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 12, 13, 14
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
133 32708
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 бер, 2021 19:18
Zebra
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 6456
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron