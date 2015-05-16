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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:57
Realist написав:
Шановний Denik, чи могли б ви нам всім пояснити, а куди дівається надлишок електроенергії виробленої АЕС в Не пікові періоди споживання. На скільки я розумію, її потрібно кудись дівати/продавати. І ваші твердження про "перебути зиму на атомці" будуть справедливі тільки тоді, коли ми матимемо можливість балансувати нашу енергосистему. Тому питання: - хто купляє нашу електроенергію в Не пікові години?
Хоч я й не Денік
Є три варіанти, кожен з яких доповнює один одногоПерший
- домовлятись з великими споживачами (металургійні комбінати, хлібзаводи , може ще якісь - максимум споживання робити в не пікові години, відпускаючи електроенергію по мінімальному тарифу)Другий
- акамуляторні гідро - тут відпускаючи енергію по 50% від мінімального тарифуТретій
- освітлення вулиць безкоштовно - в останню чергу .
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:22
budivelnik написав:
Хоч я й не Денік
Є три варіанти, кожен з яких доповнює один одногоПерший
- домовлятись з великими споживачами (металургійні комбінати, хлібзаводи , може ще якісь - максимум споживання робити в не пікові години, відпускаючи електроенергію по мінімальному тарифу)Другий
- акамуляторні гідро - тут відпускаючи енергію по 50% від мінімального тарифуТретій
- освітлення вулиць безкоштовно - в останню чергу .
В анналах этой ветки где-то есть мое предложение еще от 2019-го увеличить генерацию дешевой атомной энергии с целью сократить производство дорогой балансирующей, а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы и стимулировать коммерческое потребление оооочень низким тарифом.
Сколько тогда было воя лессезферистов, социал-дарвинистов и прочих мамкиных атлантов - не передать. Опошлили все до back to USSR, а теперь то же самое предлагают, только уже как "костыль", а не "решение"
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:49
zРадио написав:
а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы
Кстати, пролетая ночью над Европой с запада на восток , хорошо видно момент пересечения госграницы именно по освещению населенных пунктов и трасс))
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:35
Hotab написав: zРадио написав:
а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы
Кстати, пролетая ночью над Европой с запада на восток , хорошо видно момент пересечения госграницы именно по освещению населенных пунктов и трасс))
А до речі - не так давно ( років 20 тому - ну може трошки більше ) все було практично навпаки ...
Вони цей час використали з толком - а у нас все ...
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:15
zРадио написав: budivelnik написав:
Хоч я й не Денік
Є три варіанти, кожен з яких доповнює один одногоПерший
- домовлятись з великими споживачами (металургійні комбінати, хлібзаводи , може ще якісь - максимум споживання робити в не пікові години, відпускаючи електроенергію по мінімальному тарифу)Другий
- акамуляторні гідро - тут відпускаючи енергію по 50% від мінімального тарифуТретій
- освітлення вулиць безкоштовно - в останню чергу .
В анналах этой ветки где-то есть мое предложение еще от 2019-го увеличить генерацию дешевой атомной энергии с целью сократить производство дорогой балансирующей, а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы и стимулировать коммерческое потребление оооочень низким тарифом.
Сколько тогда было воя лессезферистов, социал-дарвинистов и прочих мамкиных атлантов - не передать. Опошлили все до back to USSR, а теперь то же самое предлагают, только уже как "костыль", а не "решение"
Для кожного рішення є свій унікальний час...
Я наприклад в 2016 ратував за електроліз води і закачування водню в газогони з метаном... тоді з мене навіть тут море експертів насміхались - а зараз водень це головний замінювач метану...
Станом на сьогодні я прихильник іншого рішення
Вітро+Сонячна генерація...при умові акамулюючих ємностей на кожній зеленій станції в розмірі 5-10% від добової генерації цієї станції....
Якщо не помиляюсь - ти був одним з яскравих критиків цієї пропозиції.
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