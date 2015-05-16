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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 134135136137>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:57

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Realist написав:Шановний Denik, чи могли б ви нам всім пояснити, а куди дівається надлишок електроенергії виробленої АЕС в Не пікові періоди споживання. На скільки я розумію, її потрібно кудись дівати/продавати. І ваші твердження про "перебути зиму на атомці" будуть справедливі тільки тоді, коли ми матимемо можливість балансувати нашу енергосистему. Тому питання: - хто купляє нашу електроенергію в Не пікові години?
Хоч я й не Денік
Є три варіанти, кожен з яких доповнює один одного
Перший - домовлятись з великими споживачами (металургійні комбінати, хлібзаводи , може ще якісь - максимум споживання робити в не пікові години, відпускаючи електроенергію по мінімальному тарифу)
Другий - акамуляторні гідро - тут відпускаючи енергію по 50% від мінімального тарифу
Третій - освітлення вулиць безкоштовно - в останню чергу .
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:22

  budivelnik написав:Хоч я й не Денік
Є три варіанти, кожен з яких доповнює один одного
Перший - домовлятись з великими споживачами (металургійні комбінати, хлібзаводи , може ще якісь - максимум споживання робити в не пікові години, відпускаючи електроенергію по мінімальному тарифу)
Другий - акамуляторні гідро - тут відпускаючи енергію по 50% від мінімального тарифу
Третій - освітлення вулиць безкоштовно - в останню чергу .


В анналах этой ветки где-то есть мое предложение еще от 2019-го увеличить генерацию дешевой атомной энергии с целью сократить производство дорогой балансирующей, а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы и стимулировать коммерческое потребление оооочень низким тарифом.

Сколько тогда было воя лессезферистов, социал-дарвинистов и прочих мамкиных атлантов - не передать. Опошлили все до back to USSR, а теперь то же самое предлагают, только уже как "костыль", а не "решение" :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:49

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы

Кстати, пролетая ночью над Европой с запада на восток , хорошо видно момент пересечения госграницы именно по освещению населенных пунктов и трасс))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:35

  Hotab написав:
  zРадио написав:а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы

Кстати, пролетая ночью над Европой с запада на восток , хорошо видно момент пересечения госграницы именно по освещению населенных пунктов и трасс))

А до речі - не так давно ( років 20 тому - ну може трошки більше ) все було практично навпаки ...
Вони цей час використали з толком - а у нас все ...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:15

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Хоч я й не Денік
Є три варіанти, кожен з яких доповнює один одного
Перший - домовлятись з великими споживачами (металургійні комбінати, хлібзаводи , може ще якісь - максимум споживання робити в не пікові години, відпускаючи електроенергію по мінімальному тарифу)
Другий - акамуляторні гідро - тут відпускаючи енергію по 50% від мінімального тарифу
Третій - освітлення вулиць безкоштовно - в останню чергу .


В анналах этой ветки где-то есть мое предложение еще от 2019-го увеличить генерацию дешевой атомной энергии с целью сократить производство дорогой балансирующей, а лишними ночными мощностями бесплатно освещать города/трассы и стимулировать коммерческое потребление оооочень низким тарифом.

Сколько тогда было воя лессезферистов, социал-дарвинистов и прочих мамкиных атлантов - не передать. Опошлили все до back to USSR, а теперь то же самое предлагают, только уже как "костыль", а не "решение" :oops:
Для кожного рішення є свій унікальний час...
Я наприклад в 2016 ратував за електроліз води і закачування водню в газогони з метаном... тоді з мене навіть тут море експертів насміхались - а зараз водень це головний замінювач метану...
Станом на сьогодні я прихильник іншого рішення
Вітро+Сонячна генерація...при умові акамулюючих ємностей на кожній зеленій станції в розмірі 5-10% від добової генерації цієї станції....
Якщо не помиляюсь - ти був одним з яскравих критиків цієї пропозиції.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:50

  budivelnik написав:Для кожного рішення є свій унікальний час...


Поэтому сейчас мы будем проходить сезон божьей волею, хотя были все возможности качественно подготовиться. Таких диких цен на энергоносители я сам не ожидал, но ожидал логистические дефициты с запуском обходных газопроводов. К слову, акцентировал не только на СП2, но и ТП с его продлением до Балкан, о котором по политическим мотивам принято держать язык за зубами, но который ворует у нас транзитные доходы и ограничивает реверсный маневр не меньше северного коридора. И происходит это уже по факту при нашем молчаливом согласии

  budivelnik написав:Станом на сьогодні я прихильник іншого рішення
Вітро+Сонячна генерація...при умові акамулюючих ємностей на кожній зеленій станції в розмірі 5-10% від добової генерації цієї станції....
Якщо не помиляюсь - ти був одним з яскравих критиків цієї пропозиції.


Ничего против честной конкуренции ВИЭ с традиционной энергетикой не имею (и не имел). Я против коррупции на спецтарифе. Вот и все
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:00

  zРадио написав:Ничего против честной конкуренции ВИЭ с традиционной энергетикой не имею. Я против коррупции на спецтарифе. Вот и все
Дивна позиція
1 Ви вмієте рахувати фінансову ефективність на тривалі періоди
2 Чому Ви не берете до уваги стандартний економічний підхід при розвитку нового?
Що я маю на увазі
Коли на ринок виводиться новий продукт ,
- його обсяги мізерні,
- собівартість його виготовлення -зашкалює
- перспективи суперові.....

То чому цим не скористатись?
Перше - Даємо суперумови для 2-5% від загальної генерації ( ямсно , що перші зароблять найбільше)
Друге - ті хто має вільну копійку чекає рік/два , потім думає ще рік/два, потім вкладає ще рік/два....і на дворі 2030 коли вартість зеленого тарифу=вартості тарифу в Європі...який на той час=тарифу в Україні...

Я погоджуюсь що ті хто мав чим ризикнути + користувався ісайдом+корупційними звязками в Уряді(той самий Ахметов) ті виграли мама не горюй....
але ж в 2030 - від їх вкладень в 2014-2020 - почне вигравати вся Україна...
+Україна виграє від вкладень тих мілких 30-кватників домашньої генерації...
І ми спокійно забудемо російський енергетичний шантаж..
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:05

  Denik написав:Сьогодні вони вже свою паличку від неї отримали. Енергетична війна б'є лише по союзникам ПНХ в ЄС. Україні - пох, бо
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... temi-48504
18 листопада 2021 року о 16:43 після успішного завершення середнього планового ремонту енергоблок №4 Запорізької АЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Завдяки зусиллям персоналу атомної станції ремонт блока вдалося завершити на 9 діб раніше запланованого терміну.

Наразі ведеться навантаження енергоблока до номінальної потужності відповідно до регламентних обмежень та балансового графіка ПрАТ «НЕК «Укренерго».

Зауважень до роботи діючого основного устаткування та персоналу немає.

Зараз в енергосистемі працюють 14 енергоблоків атомних електростанцій.

В Китаї перед зимою накопичують вугілля на ТЕС, на росії - газ в ПХГ, в Україні та Франції - правильно планують ремонтни енергоблоків АЕС і спостерігають за тим як підгоратиме у фрау Меркель, яка закриває 3 енергоблоки АЕС вже в грудні цього року :D

я сегодня посмотрел на данные и расстроился :( и Ваш казенный оптимизм не радует

да заработали аж 14 блоков АЭС. и выдают 12,5 ГВт.

но, ..., потребление выросло с 13-18 ГВт день/ночь до 16-21 ГВт день-ночь. и рост АЭС на 2,5 ГВт - он не спасает ситуацию...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:10

  Realist написав:
  Denik написав:Сьогодні вони вже свою паличку від неї отримали. Енергетична війна б'є лише по союзникам ПНХ в ЄС. Україні - пох, бо
https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... temi-48504
18 листопада 2021 року о 16:43 після успішного завершення середнього планового ремонту енергоблок №4 Запорізької АЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Завдяки зусиллям персоналу атомної станції ремонт блока вдалося завершити на 9 діб раніше запланованого терміну.
Зараз в енергосистемі працюють 14 енергоблоків атомних електростанцій.

В Китаї перед зимою накопичують вугілля на ТЕС, на росії - газ в ПХГ, в Україні та Франції - правильно планують ремонтни енергоблоків АЕС і спостерігають за тим як підгоратиме у фрау Меркель, яка закриває 3 енергоблоки АЕС вже в грудні цього року :D

Шановний Denik, чи могли б ви нам всім пояснити, а куди дівається надлишок електроенергії виробленої АЕС в Не пікові періоди споживання. На скільки я розумію, її потрібно кудись дівати/продавати. І ваші твердження про "перебути зиму на атомці" будуть справедливі тільки тоді, коли ми матимемо можливість балансувати нашу енергосистему. Тому питання: - хто купляє нашу електроенергію в Не пікові години?
У мене складається враження, що ми всі тут ведемо дискусію про предмет в якому розуміються одиниці. Якщо ви маєте можливість, час і головне - знання, "просвітіть" нас будь ласка.
Це також стосується всіх хто має відношення до даної теми. Одним постом, по-тезах, щоб прочитали всі учасники даного валютного форуму і ми перестали переливати із "пустого в порожнє". Прохання адмінів не переносити в іншу тему, оскільки імпорт-експорт електроенергії має прямий вплив на курс в Україні.
Дякую.

Ф. 26,45/26,60 Повернулись до того, що було у Вівторок.
Як би хотілось списати дану ситуацію на чиїсь заздалегідь продумані дії. Адже погодьтесь, ріст курсу в момент, коли всі очікували його найнижчих значень, і коли потрібно багато гривні - це дуже хороша робота (оберти це ніби підтверджують). Хтось отримає чудові премії.

нюанс чуть в другом - даже на дне АЭС не покрывает все потребление. но проблема в том, что разницу покрывают ТЭС - и они тоже не могут работать в режиме ночь не работаем - день работаем.

оптимальный график балансировки сейчас - АЭС базовая нагрузка, ТЭС примерно на одном уровне, днем ВИЭ, вечером ГЭС.

основная проблема сейчас - отсутствие угля на ТЭС, в первую очередь гос, чтобы работать на нужном уровне загрузки...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 лис, 2021 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:13

budivelnik

гарантированная покупка - это мегазло, стимулирующее строить СЭС там, где много солнца, ВЭС там, где много ветра, а не там, где нужны балансирующие мощности.

Инстументов стимулирования множество - можно было обнулить налоги на землю, на прибыль на 10 лет, дать льготные кредиты. Что угодно, только не модель паразитирования на казенных деньгах. Но выбрали именно ее. Ты сам знаешь, кто это делал, и мотивы должен ясно понимать...

  Shaman написав:но, ..., потребление выросло с 13-18 ГВт день/ночь до 16-21 ГВт день-ночь. и рост АЭС на 2,5 ГВт - он не спасает ситуацию...


Я так понимаю, что у нас тяжелые периоды будут в самом начале зимы (дефицит угля) и ближе к концу зимы-началу весны (дефицит газа). На НГ все должно быть норм, если не будет диких морозов
zРадио
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