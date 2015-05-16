Realist написав:

Denik написав: Сьогодні вони вже свою паличку від неї отримали. Енергетична війна б'є лише по союзникам ПНХ в ЄС. Україні - пох, бо

https://www.energoatom.com.ua/ua/press_ ... temi-48504

18 листопада 2021 року о 16:43 після успішного завершення середнього планового ремонту енергоблок №4 Запорізької АЕС підключили до Об’єднаної енергосистеми України. Завдяки зусиллям персоналу атомної станції ремонт блока вдалося завершити на 9 діб раніше запланованого терміну.

Зараз в енергосистемі працюють 14 енергоблоків атомних електростанцій.



В Китаї перед зимою накопичують вугілля на ТЕС, на росії - газ в ПХГ, в Україні та Франції - правильно планують ремонтни енергоблоків АЕС і спостерігають за тим як підгоратиме у фрау Меркель, яка закриває 3 енергоблоки АЕС вже в грудні цього року Сьогодні вони вже свою паличку від неї отримали. Енергетична війна б'є лише по союзникам ПНХ в ЄС. Україні - пох, боВ Китаї перед зимою накопичують вугілля на ТЕС, на росії - газ в ПХГ, в Україні та Франції - правильно планують ремонтни енергоблоків АЕС і спостерігають за тим як підгоратиме у фрау Меркель, яка закриває 3 енергоблоки АЕС вже в грудні цього року

, а куди дівається надлишок електроенергії виробленої АЕС в Не пікові періоди споживання. На скільки я розумію, її потрібно кудись дівати/продавати. І ваші твердження про "перебути зиму на атомці" будуть справедливі тільки тоді, коли ми матимемо можливість балансувати нашу енергосистему. Тому питання: - хто купляє нашу електроенергію в Не пікові години?У мене складається враження, що ми всі тут ведемо дискусію про предмет в якому розуміються одиниці. Якщо ви маєте можливість, час і головне - знання, "просвітіть" нас будь ласка.. Одним постом, по-тезах, щоб прочитали всі учасники даного валютного форуму і ми перестали переливати із "пустого в порожнє". Прохання адмінів не переносити в іншу тему, оскільки імпорт-експорт електроенергії має прямий вплив на курс в Україні.Дякую.Ф. 26,45/26,60 Повернулись до того, що було у Вівторок.Як би хотілось списати дану ситуацію на чиїсь заздалегідь продумані дії. Адже погодьтесь, ріст курсу в момент, коли всі очікували його найнижчих значень, і коли потрібно багато гривні - це дуже хороша робота (оберти це ніби підтверджують). Хтось отримає чудові премії.