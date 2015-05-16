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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:30
zРадио написав:
стимулирующее строить СЭС там, где много солнца, ВЭС там, где много ветра, а не там, где нужны балансирующие мощности.
Місяць тому був в Хорватії....
Знімав апартаменти в колишнього високого чина в їхніх енергомережах....
Хорватія має море ВЄС...і найсмішніше має позитивний баланс...в зимові періоди (влітку споживання сильно накручують туристи)...
Тому
Елементарно що банани вирощують в Африці..а не в теплицях Арктики чи Гренландії...
А перекидка електроенергії, на мій погляд одна з найдешевших переміщень на відстані матеріальних цінностей.
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budivelnik
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Додано: Суб 20 лис, 2021 17:49
budivelnik написав: zРадио написав:
стимулирующее строить СЭС там, где много солнца, ВЭС там, где много ветра, а не там, где нужны балансирующие мощности.
Місяць тому був в Хорватії....
Знімав апартаменти в колишнього високого чина в їхніх енергомережах....
Хорватія має море ВЄС...і найсмішніше має позитивний баланс...в зимові періоди (влітку споживання сильно накручують туристи)...
ТомуЕлементарно що банани вирощують в Африці.
.а не в теплицях Арктики чи Гренландії...
А перекидка електроенергії, на мій погляд одна з найдешевших переміщень на відстані матеріальних цінностей.
Неужели Вы уже в состоянии
сравнивать банановые страны с Украиной?
Кто за этим стоит? И зачем? Вы в состоянии определиться?
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Kudrjavuy
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