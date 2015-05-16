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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 16:52

  oleg49 написав:З Вашого посилання:
"Загалом за січень-серпень 2021р приватні компанії видобули 3,27 млрд куб м природного газу, що відповідає значенням минулого року. Очікується, що за підсумками 2021р видобуток приватних компаній зросте у порівнянні з минулим роком.
Як повідомляло ExPro, видобуток газу в Україні у серпні скоротився на 2% - до 1,68 млрд куб м."
Не зростає, а очікується, що зросте. :) Новий керманич Нафтогазу очікує, що видобуток газу за 10 років майже подвоїться. :)
Для мене важливіший інший абзац посилання де пишуть про -2%. До речі, наскільки мені відомо, приватні компанії газ в Україні не залишають, а допомагають Європі (так вигідніше).


Там такой хит с этими "ожиданиями". Нафтогаз полностью провалил прошлую стратегию с красивым названием 20/20, предполагавшую увеличение добычи с 15 до 20 млрд кубов в год, и что сделал - правильно, нарисовал новую, еще краше предыдущей, которая предполагает рост добычи с 13 до 23 млрд.

Не знаю, кому это пытаются втюхать, но любой человек, работавший/работающий в крупном бизнесе, понимает, что это corporate bullshit :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:45

  oleg49 написав:
  Denik написав:
  Zebra написав:Все що ви перерахували було актуально для укріплення гривні у цьому до осені включно, бо було наслідком дешевих енергоресурсів у 2020-початку 2021 року, що дало змогу отримати рекордну рентабельність експортерам.

Україна забезпечує себе енергоресурсами десь на 70%. Це означає, що додаткове бабло просто отримають всі енергетики і Нафтогаз, і приватні газовидобувачі, і ДТЕК, і Укренерго, і Енергоатом, і Укрнафта, і Центренерго, і Укргідроенерго, і ГарПок.

Трішки погарячкували з приводу 70%. :)
Атомне паливо - 0%
Газ - 52% в 2019 році (зараз, ще менше) https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.n ... Format=jpg
Вугілля треба дивитись, можливо і є 70%.
Нафта - своєї дуже мало. Зато багато імпорту нафтопродуктів.
Ще є солома, дрова, вітер, сонце, вода.

Достаточно качественный, свежий обзор досягнень в энергетике на отпительный период 2021-2022, с диаграммами и пр.:
https://www.ostro.org/general/economics ... es/622541/
И более касательно угля:
https://www.ostro.org/general/economics ... es/623028/

Причина официальная: https://ecopolitic.com.ua/news/ukraina- ... ugillya-2/
От последователей "Греты Тунберг" :oops: (или "солнечных детей" в Украине)
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