Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
oleg49 написав:З Вашого посилання: "Загалом за січень-серпень 2021р приватні компанії видобули 3,27 млрд куб м природного газу, що відповідає значенням минулого року. Очікується, що за підсумками 2021р видобуток приватних компаній зросте у порівнянні з минулим роком. Як повідомляло ExPro, видобуток газу в Україні у серпні скоротився на 2% - до 1,68 млрд куб м." Не зростає, а очікується, що зросте. Новий керманич Нафтогазу очікує, що видобуток газу за 10 років майже подвоїться. Для мене важливіший інший абзац посилання де пишуть про -2%. До речі, наскільки мені відомо, приватні компанії газ в Україні не залишають, а допомагають Європі (так вигідніше).
Там такой хит с этими "ожиданиями". Нафтогаз полностью провалил прошлую стратегию с красивым названием 20/20, предполагавшую увеличение добычи с 15 до 20 млрд кубов в год, и что сделал - правильно, нарисовал новую, еще краше предыдущей, которая предполагает рост добычи с 13 до 23 млрд.
Не знаю, кому это пытаются втюхать, но любой человек, работавший/работающий в крупном бизнесе, понимает, что это corporate bullshit
Zebra написав:Все що ви перерахували було актуально для укріплення гривні у цьому до осені включно, бо було наслідком дешевих енергоресурсів у 2020-початку 2021 року, що дало змогу отримати рекордну рентабельність експортерам.
Україна забезпечує себе енергоресурсами десь на 70%. Це означає, що додаткове бабло просто отримають всі енергетики і Нафтогаз, і приватні газовидобувачі, і ДТЕК, і Укренерго, і Енергоатом, і Укрнафта, і Центренерго, і Укргідроенерго, і ГарПок.
Трішки погарячкували з приводу 70%. Атомне паливо - 0% Газ - 52% в 2019 році (зараз, ще менше) https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.n ... Format=jpg Вугілля треба дивитись, можливо і є 70%. Нафта - своєї дуже мало. Зато багато імпорту нафтопродуктів. Ще є солома, дрова, вітер, сонце, вода.