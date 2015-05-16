Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Утверждение о том, что Украина является выгодоприобретателем энергетического кризиса пусть остается на совести тех, кто нас в этом убеждает, но цифры говорят сами за себя. До осени по итогам 8 месяцев года дефицит внешней торговли составлял 1,5 млрд долларов, а одна осень прибавила к нему еще 2,5 млрд. И это несмотря на рекордный урожай...
zРадио написав:Утверждение о том, что Украина является выгодоприобретателем энергетического кризиса пусть остается на совести тех, кто нас в этом убеждает, но цифры говорят сами за себя. До осени по итогам 8 месяцев года дефицит внешней торговли составлял 1,5 млрд долларов, а одна осень прибавила к нему еще 2,5 млрд. И это несмотря на рекордный урожай...
Думаю, что это очередная сова на глобусе - энергетический импорт прет не первый месяц, а конвертации его в экспортную выручку все нет и нет...
sequence написав: тока что глянул экспортные базы по "своим" товарам - у нас пока все заметно радужней, чем в среднем по палате. С базой в ноябре 2019 и по сентябрь 2021 экспорт готовой продукции вырос на 47% в физическом выражении и 86% в баксах. Абсолютные цифры с кукурукой не сравнимы, "всего-то" лямов 300 за год.
Отличная новость. Жаль, такие кейсы не преобладают. Один доллар, созданный в перерабатывающей промышленности, стоит десятка, заработанных на выращивании кукурузы. И речь не только в мультипликаторе - сложное производство создает спрос на интеллектуальный труд, стимулируя таким образом развитие образования и науки