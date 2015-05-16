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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Утверждение о том, что Украина является выгодоприобретателем энергетического кризиса пусть остается на совести тех, кто нас в этом убеждает, но цифры говорят сами за себя. До осени по итогам 8 месяцев года дефицит внешней торговли составлял 1,5 млрд долларов, а одна осень прибавила к нему еще 2,5 млрд. И это несмотря на рекордный урожай...

Підприємства просто купили енергетичної сировини, того ж коксівного вугілля. За місяць експортують продукцію по новим цінам в той же ЄС.
Росії на 50% ЄС ринок перекритий через заборону транзиту.
http://uaprom.info/news/181888-uz-ogran ... raine.html
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:06

  Denik написав:
  zРадио написав:Утверждение о том, что Украина является выгодоприобретателем энергетического кризиса пусть остается на совести тех, кто нас в этом убеждает, но цифры говорят сами за себя. До осени по итогам 8 месяцев года дефицит внешней торговли составлял 1,5 млрд долларов, а одна осень прибавила к нему еще 2,5 млрд. И это несмотря на рекордный урожай...

Підприємства просто купили енергетичної сировини, того ж коксівного вугілля. За місяць експортують продукцію по новим цінам в той же ЄС.
Росії на 50% ЄС ринок перекритий через заборону транзиту.
http://uaprom.info/news/181888-uz-ogran ... raine.html

до речі, по погоді наступні 10 днів біля 0 С, не замерзнем поки що, а там уже і середина зими і почне довшати сонячний день і кількість сонячних днів буде рости.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:14

  flyman написав:до речі, по погоді наступні 10 днів біля 0 С, не замерзнем поки що, а там уже і середина зими і почне довшати сонячний день і кількість сонячних днів буде рости.

Зазвичай січень та лютий набагато холодніші. Тож споживання електрики та газу буде рости.

Якщо під ялинку найвеличніший кожному покладе віялові відключення - матимемо задоволення щодня споглядати як довшають сонячні дні.

Але навіть якщо глобальне потепління допоможе владі прислизнути між крапельками, наприкінці зими сховища будуть абсолюто порожні в будь якому разі. Що далі ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:12

  Denik написав:Підприємства просто купили енергетичної сировини, того ж коксівного вугілля. За місяць експортують продукцію по новим цінам в той же ЄС.
Росії на 50% ЄС ринок перекритий через заборону транзиту.
http://uaprom.info/news/181888-uz-ogran ... raine.html


Думаю, что это очередная сова на глобусе - энергетический импорт прет не первый месяц, а конвертации его в экспортную выручку все нет и нет...

Зображення

  sequence написав: тока что глянул экспортные базы по "своим" товарам - у нас пока все заметно радужней, чем в среднем по палате.
С базой в ноябре 2019 и по сентябрь 2021 экспорт готовой продукции вырос на 47% в физическом выражении и 86% в баксах. Абсолютные цифры с кукурукой не сравнимы, "всего-то" лямов 300 за год.


Отличная новость. Жаль, такие кейсы не преобладают. Один доллар, созданный в перерабатывающей промышленности, стоит десятка, заработанных на выращивании кукурузы. И речь не только в мультипликаторе - сложное производство создает спрос на интеллектуальный труд, стимулируя таким образом развитие образования и науки
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Экспорт узнаем из данных таможни, которые должны быть на днях. Только не убеждайте меня, что в ноябре 2020-го экспорта не было - все равно не поверю Объемы по ре-экспортному складу и short-haul год назад были в разы выше, чем сейчас

Експорт газу з України перевищив імпорт у листопаді в 53 рази, – Оператор ГТС https://biz.censor.net/n3302826
Експорт газу у листопаді зріс до нового історичного рекорду – 566 мільйонів кубометрів, що на 24% або на 109 млн куб. м більше, ніж у жовтні.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), повідомляє галузеве видання ExPro.

Найбільше газу у листопаді було експортовано до Угорщини – 317 млн куб. м (66% від усіх поставок), до Словаччини – 174 млн куб. м (31% поставок), до Польщі – 75 млн куб. м (13%).
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:36

  Denik написав:Експорт газу з України перевищив імпорт у листопаді в 53 рази, – Оператор ГТС https://biz.censor.net/n3302826
Експорт газу у листопаді зріс до нового історичного рекорду – 566 мільйонів кубометрів, що на 24% або на 109 млн куб. м більше, ніж у жовтні.


Дык тем более тогда пугают данные по внешней торговле, которые я публиковал ранее. Это значит, что общий импорт зашкаливает даже без импорта газа, а его дефицит внутри страны еще придется компенсировать в ближайшем будущем. Возможно - по пиковым ценам (зима идет).

Я как-то писал уже, что экспорт энергоносителей в нынешних условиях - это как экспорт масок в январе-феврале 2020-го. Так вот повторю
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:43

Не может такого быть, что как экспорт ушел вот тот чужой газ , который в укр.хранилищах упоминается часто?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:59

  Hotab написав:Не может такого быть, что как экспорт ушел вот тот чужой газ , который в укр.хранилищах упоминается часто?


Может. Там был не только он, но он - тоже. Только я все равно большой разницы не вижу - маски зимой 2020-го экспортировали дорого. Но импортировали назад их весной еще дороже.

Будем надеяться, что погода зимой не подведет, и средняя температура будет высокой. Тогда риск не реализуется. Но надежда - не стратегия. Может пронесет, а может и нет
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:52

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  akido написав:Якщо під ялинку найвеличніший кожному покладе віялові відключення

В дев’яності світло відключали регулярно по дві три години по вечорах (деколи і зранку) щоденно. І нічого, ніхто не замерз і ніяких протестів не було.
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